OL Mercato : Memphis Depay glisse un tacle à l’Olympique Lyonnais

Publié par ALEXIS le 07 août 2021 à 00:15

Parti de l’ OL librement cet été, Memphis Depay est revenu sur son passage dans le club rhodanien et aussi sur sa signature au FC Barcelone.

Memphis Depay, « on ne peut pas comparer l' OL avec le Barça »

Memphis Depay a quitté l’ OL où il a réussi à se relancer en provenance de Manchester United. Capitaine et meilleur buteur des Gones, l’attaquant de 27 ans a été sollicité par Jean-Michel Aulas pour prolonger son contrat expiré le 30 juin 2021, mais il a repoussé la proposition du président des Gones. En effet, le Néerlandais a toujours pris l’Olympique Lyonnais comme un tremplin pour aller plus haut. Il rêvait de jouer avec un club de gros calibre depuis son arrivée entre Rhône et Saône. Il n’a donc pas hésité pour saisir l’opportunité de signer librement avec le club catalan, entrainé par son compatriote Ronald Koeman. Cela, après quatre saisons et demie à l’ OL.

Alors qu’il s’apprête à faire ses débuts avec les Blaugrana en Liga, Memphis Depay a comparé son ancien club et le nouveau. « On ne peut pas comparer Lyon avec le Barça », a-t-il lâché dans des propos confiés à Sport. « C’est une nouvelle aventure pour moi. Un autre club, un autre vestiaire, quelque chose de totalement différent », a-t-il souligné.

Quels objectifs pour l'attaquant néerlandais ?

L’ancien N°10 de l’ OL s’est également prononcé sur ses objectifs personnel et collectif avec l’équipe basée au Camp Nou. Il veut « gagner des trophées, aider l’équipe avec des passes décisives et des buts ». « C’est pourquoi je suis venu dans ce club, sans aucun doute. Je vais essayer, dans le cadre de mon rôle, de tout donner pour aider à atteindre ces objectifs. On verra quel rôle j'ai, mais dans tous les cas le plus important est de tout donner sur le terrain pour l’équipe », a indiqué Memphis Depay.