PSG Mercato : Messi va signer à Paris, les détails du contrat !

Publié par JEAN-LUC D le 06 août 2021 à 20:55

Laissé libre par le Barça après la fin de son contrat, Lionel Messi se rapproche d’une signature avec le PSG. Aux dernières nouvelles, l’affaire est bien engagée entre les deux parties et les détails contractuels ont déjà fuité.

Mercato PSG : 3 ans de contrat et 50M€ annuels pour Messi

D’après les informations de Josep Pedrerol sur le plateau de l’émission El Chiringuito, Lionel Messi va poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Après vingt et un passés sous le maillot du FC Barcelone, l’international argentin de 33 ans devrait débarquer en Ligue 1 pour le grand bonheur des supporters parisiens et du football français. Le journaliste espagnol assure même que Messi pourrait devenir un joueur des Rouges et Bleus « dans les prochaines heures. »

Pour convaincre le septuple Ballon d’Or de rejoindre l’équipe de Mauricio Pochettino, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas lésiné sur les moyens. En effet, le spécialiste mercato de Calciomercato Nicolò Schira révèle que le Paris SG a offert à la Pulga un contrat de trois ans, soit jusqu’en juin 2024, avec à la clé un salaire de 50 millions d’euros par saison. De son côté, Fabrizio Romano indique que le club parisien « progresse » bien avec la vedette sud-américaine et se montre confiant quant à son arrivée.

Le PSG rassure la LFP pour Messi

Le tabloïd britannique The Independent annonce ce vendredi que les dirigeants du Paris Saint-Germain travaillent déjà en coulisses pour préparer l’arrivée de Lionel Messi en Ligue 1. Nasser Al-Khelaïfi et les siens ont ainsi rencontré la LFP pour évoquer la probable venue de l’ancien capitaine du club culé. La direction parisienne a notamment rassuré l’instance dirigeante du football français que l’opération Messi va être financée grâce aux retombées marketing qui vont être encore plus importantes que pour Neymar et Kylian Mbappé. « Tout club signant Messi signerait en fin de compte l’une des personnalités les plus commercialement attrayantes du sport, compensant le coût élevé de tout package salarial », explique le journal anglais.

Affaire à suivre donc…