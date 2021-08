PSG Mercato : Al-Khelaïfi a trouvé la solution pour Lionel Messi

Publié par JEAN-LUC D le 06 août 2021 à 14:55

Depuis l’annonce du divorce officiel entre le Barça et Lionel Messi, le PSG a lancé des négociations avec le clan de la star argentine en vue d’une arrivée libre à Paris. Aux dernières nouvelles, Nasser Al-Khelaïfi tient une première piste pour faire venir l’attaquant de 33 ans.

Le PSG va s’appuyer sur ses partenaires commerciaux

Même s'ils avaient trouvé un accord, le FC Barcelone et Lionel Messi n'ont pas pu signer le nouveau contrat en ce jour et il ne pourra pas être formalisé en raison d'obstacles économiques et structurels (législation de la Liga). Après 21 ans de bons et loyaux services, l’international argentin quitte le club catalan. Désormais libre de s’engager avec l’équipe de son choix, Messi est déjà annoncé au Paris Saint-Germain. Plusieurs journalistes spécialistes du mercato, notamment l’Italien Gianluca Di Marzio, assurent que le club parisien est « le grand favori » pour récupérer le septuple Ballon d’Or d’ici la fin du mercato estival.

L’attaquant argentin a lui-même décroché son téléphone pour appeler directement l’entraîneur parisien, son compatriote Mauricio Pochettino, déclenchant ainsi les discussions entre les deux parties. Intéressé depuis de longues années par le natif de Rosario, « le PSG explore déjà l’idée avec ses partenaires commerciaux pour maximiser les opportunités. Le calcul est que recruter Messi rapporte plus que ce que ça coûte », rapporte le tabloïd britannique The Athletic. Nasser Al-Khelaïfi et les siens comptent donc s’appuyer sur leurs partenaires commerciaux pour réaliser l’opération Messi.

Mercato PSG : Lionel Messi veut rejouer avec Neymar

D’après Sky Sports, le Paris Saint-Germain n’a pas encore transmis d’offre formelle à Lionel Messi. Mais la chaîne sportive confirme aussi que le club de la capitale est le « grand favori » pour la signature de la Pulga. D’autant que le principal concerné aimerait rejouer avec son ancien coéquipier barcelonais Neymar. Les discussions entre les deux parties se poursuivent et les choses avancent bien selon plusieurs sources concordantes. Nasser Al-Khelaïfi et le PSG cherchent toutefois la parade pour minimiser au maximum son investissement dans cette opération avec probablement un contrat d’ambassadeur du Qatar.