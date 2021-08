PSG Mercato : Rennes, Bruno Genesio lâche un indice sur Camavinga

Publié par ALEXIS le 08 août 2021 à 02:55

Le Stade Rennais ne sait toujours pas si Eduardo Camavinga restera dans son effectif pour la saison 2021-2022. A trois semaines de la fin du mercato estival, Bruno Genesio est monté au créneau pour mettre un coup de pression sur le milieu de terrain courtisé par le PSG.

Stade Rennais : Genesio n'imagine pas Camavinga partir librement

Annoncé vers le PSG depuis des mois, Eduardo Camavinga fait partie des joueurs sur qui le nouvel entraîneur du Stade Rennais compte pour la campagne en Ligue Europa cette saison. Avant d’affronter le RC Lens, lors de la 1re journée de Ligue 1, ce dimanche (13h), Bruno Genesio a évoqué la question de l’avenir du jeune joueur formé au SRFC. Il ne le voit pas partir librement à l’issue de son contrat le 30 juin 2022. En d’autres termes, le coach du club breton espère la prolongation du bail d’Eduardo Camavinga avec le club breton.

« Pour le club, c’est inconcevable de se retrouver avec Eduardo Camavinga libre à la fin de saison… », a-t-il fait savoir en conférence de presse, invitant ainsi le Tricolore (3 sélections) de 18 ans à rempiler. « Eduardo a fait des choses extraordinaires, il est allé en Équipe de France grâce à son talent et son travail, mais aussi grâce à la qualité de la formation du Stade Rennais et au club qui lui a fait confiance », a souligné Bruno Genesio.

Eduardo Camavinga en plan B de Paul Pogba

Eduardo Camavinga était la priorité du Paris Saint-Germain l'été dernier. Lors de ce mercato estival 2021, il est plus en plan B, en cas d'échec du dossier Paul Pogba de Manchester United. Face à l'intérêt de grosses écuries pour l'international Français, la Direction des Rouge et Noir se montre intransigeante. Il n'est pas question, en Bretagne, de brader le joueur dont la valeur marchande est estimée à 55 M€. Le Stade Rennais veut le transférer au prix fort et fait attendre les Parisiens. Jusqu'à quand ? En tout cas, Eduardo Camavinga serait libre de s'engager avec le club de son choix dès janvier prochain, s'il ne trouve pas d'accord avec Rennes pour prolonger son contrat.