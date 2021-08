PSG Mercato : Lionel Messi confirme, visite médicale programmée !

Publié par JEAN-LUC D le 08 août 2021 à 14:08

Lionel Messi se rapproche du PSG chaque jour un peu plus. Face aux médias ce dimanche, le récent vainqueur de la Copa América a fait ses adieux au Barça et confirmé la probabilité de le voir en Ligue 1 cette saison.

Lionel Messi confirme les discussions avec le PSG

Trois jours après le communiqué du FC Barcelone annonçant la fin de leur histoire commune, Lionel Messi s’est présenté devant la presse ce dimanche afin de faire ses adieux à son club de coeur. Annoncée avec insistance au Paris Saint-Germain, la star argentine a confirmé les discussions avec Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, mais assure que rien n’est encore bouclé en ce qui concerne son avenir.

« Le PSG est une possibilité, mais aujourd'hui il n'y a rien de conclu. Lorsque le communiqué de presse est sorti, j'ai reçu plusieurs appels de clubs intéressés. Pour l'instant, rien n'est encore fermé, tout est ouvert. Nous sommes en train de discuter », a déclaré l’ancien capitaine du FC Barcelone. Mais les médias persistent à dire que Messi va s’engager prochainement avec le Paris Saint-Germain. L’affaire est même presque réglée entre le septuple Ballon d’Or et le club de la capitale.

Lionel Messi attendu à Paris ce dimanche

L’arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain se confirme de plus en plus. Après vingt et un de bons et loyaux services, l’international argentin va poursuivre sa carrière en Ligue 1. D’après les infirmations divulguées ce dimanche par le journal L’Équipe, l’ancien coéquipier d’Antoine Griezmann est attendu à Paris pour passer sa visite médicale ce soir ou lundi matin. Selon plusieurs sources concordantes, Messi va parapher un bail de deux saisons plus une en option avec le vice-champion de France.

Concernant le salaire, la Pulga va toucher entre 35 M€ et 40 millions d’euros par saison d'après les différentes publications. La journaliste argentine Veronica Brunati a même annoncé un peu plus tôt dans la journée que le PSG prévoit une conférence de presse de présentation de Messi ce lundi.