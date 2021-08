PSG Mercato : Après Lionel Messi, le dossier Paul Pogba réglé !

Publié par JEAN-LUC D le 08 août 2021 à 18:25

Sur le point d’enregistrer officiellement la signature de Lionel Messi, le PSG veut également convaincre Paul Pogba de rejoindre l’équipe de Mauricio Pochettino cette saison. Les dirigeants parisiens viennent toutefois de prendre une décision forte pour le milieu de terrain de Manchester United.

Mercato PSG : La piste Paul Pogba finalement abandonnée ?

À un an de la fin de son contrat, Paul Pogba refuse de prolonger à Manchester United. À la recherche d’un milieu de terrain supplémentaire, le Paris Saint-Germain a entamé des discussions avec l’agent de l’international français de 28 ans. Leonardo et Mino Raiola sont même parvenus à un accord contractuel selon plusieurs sources locales et étrangères. Seulement, The Athletic révèle ce dimanche que le champion du monde 2018 ne viendra finalement pas au PSG cet été. Le média britannique explique que l’opportunité Lionel Messi a carrément fait changer leurs plans aux dirigeants parisiens concernant le joueur des Red Devils.

Un préaccord négocié avec Paul Pogba en janvier ?

En effet, Le Parisien confirme que Paul Pogba ne quittera pas Manchester United pour le PSG. Proche de signer Lionel Messi, le vice-champion de France veut attendre l’été prochain pour récupérer gratuitement l’ancien joueur de la Juventus Turin. Surtout aussi que le board du club anglais refuse de négocier avec Leonardo pour son numéro 6. Paul Pogba devrait donc honorer sa dernière année de contrat sans prolonger. Dans ce cas, le PSG aurait déjà prévu de faire signer un préaccord au natif de Lagny-sur-Marne dès l’hiver prochain en vue d’une arrivée libre en fin de saison.

Sauf si Manchester United, qui réclamait 75 millions d’euros pour libérer la Pioche cet été, parvient à le convaincre de parapher un nouveau bail. Pour rappel, le PSG n'a pas fait d'offre de manière officielle aux Red Devils pour le recrutement du protégé de Ole Gunnar Solskjær, l’entraîneur mancunien, qui a d’ailleurs déclaré récemment que : « Paul est revenu (de l'Euro), il est en forme et il est toujours aussi positif, comme l'ont été mes discussions avec lui. »