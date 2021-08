PSG Mercato : L’avion de Lionel Messi va atterrir à Paris à 20h35

Publié par JEAN-LUC D le 08 août 2021 à 20:55

Lionel Messi va s’engager avec le PSG dans les prochaines heures. Après avoir fait ses adieux au Barça, l’attaquant argentin est en route pour la capitale afin de finaliser son arrivée chez les Rouges et Bleus.

Accord de principe entre Lionel Messi et le PSG

Lionel Messi a confirmé ce dimanche lors de sa conférence de presse d’adieu à Barcelone que « le PSG ? Honnêtement, c'est une possibilité. Mais je ne souhaite rien confirmer pour le moment. Depuis l'officialisation de mon départ, j'ai eu beaucoup d'appels et beaucoup de clubs sont intéressés. Nous discutons. » D’après RMC Sport, c’est bel et bien au Paris Saint-Germain que la star argentine va poursuivre sa carrière après 21 ans passés sous le maillot du FC Barcelone.

« Le natif de Rosario et Paris ont trouvé un accord de principe. L'idole du Camp Nou est désormais attendue ce dimanche soir à Paris pour finaliser son arrivée. Sa visite médicale est prévue ce lundi matin. Il ne reste que des détails à régler entre les deux parties, avant l'accord total et la signature du contrat », explique le média sportif. Le PSG touche donc au but avec le septuple Ballon d’Or.

Messi décollera à 19h de l’aéroport El Prat de Barcelone

La grosse rumeur lancée quelques heures seulement après le communiqué du Barça annonçant l’échec de la prolongation de Lionel Messi se précise de plus en plus. Le meilleur joueur de la planète va évoluer au Paris Saint-Germain cette saison. Selon RMC, le montage financier a été validé et l’ancien capitaine des Blaugranad est attendu à Paris ce soir pour passer sa visite médicale lundi. Le site spécialisé La Source Parisienne donne plus de détails sur l’arrivée de la Pulga dans la capitale française.

« Peuple parisien plus de précisions. Lionel Messi décollera à 19h de l’aéroport El Prat de Barcelone dans un Falcon 7X pour arriver à 20h35 Paris Le Bourget. 14 passagers prévus. Nous vivons un moment historique savourons chaque instant. Merci PSG », indique le média sur les réseaux sociaux. À noter que Messi devrait parapher un contrat de deux ans, soit jusqu’en juin 2023, avec une troisième saison en option.