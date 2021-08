PSG Mercato : L’arrivée de Lionel Messi confirmée à Barcelone !

Publié par JEAN-LUC D le 09 août 2021 à 18:00

Lionel Messi va s’engager avec le PSG. Ce n’est plus qu’une question de temps. Même à Barcelone, le doute ne semble plus exister sur la question de l’avenir de la Pulga après l’annonce de la fin de son histoire avec les Blaugranas.

Lionel Messi quitte le Barça pour le PSG

Même si son avion n’a pas encore atterri dans la capitale, tout semble désormais réglé entre l’international argentin de 34 ans et le Paris Saint-Germain. Après avoir fait ses adieux au club catalan et à ses supporters dimanche, le septuple Ballon d’Or a trouvé un accord total avec les dirigeants parisiens. À tel point que le directeur du Mundo Deportivo, Santi Nolla, ne se fait plus d’illusions pour la prochaine destination de Messi.

« Pour le moment, la seule réalité, dure, très dure, c’est que le meilleur joueur de l’histoire du football quitte le FC Barcelone pour débarquer au PSG », a déclaré le journaliste espagnol dans son média avant de donner sa recette pour permettre au Barça de se remettre de ce terrible coup du Qatar.

« La seule façon de remplacer Messi est de constituer une équipe. Il n’y a pas de joueur capable de le remplacer. Il faut le faire dans un esprit collectif. C’est le grand défi du nouveau Barça. Messi fera sa vie en France tandis que Barcelone se souviendra de lui comme du meilleur de l’histoire, du footballeur qui les a rendus très, très heureux », ajoute-t-il. Après 21 ans de bons et loyaux services, le natif de Rosario s’apprête donc à ouvrir une nouvelle page de son histoire qui devrait s’écrire en Ligue 1 dès cette saison.

Neymar a déjà prévenu le vestiaire du PSG pour Messi

D’après les indiscrétions du journal L’Équipe, Neymar a d’ores et déjà informé le vestiaire du PSG de la venue de Lionel Messi. Le quotidien régional explique qu’avant le voyage à Troyes pour le match de la 1ère journée de championnat, le numéro 10 des Rouges et Bleus a lancé un message vendredi soir sur WhatsApp pour annoncer aux membres de l’équipe de Mauricio Pochettino la signature imminente de Messi.