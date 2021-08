ASSE Mercato : Une nouvelle signature dans les tuyaux à Sainté

Publié par ALEXIS le 09 août 2021 à 21:15

Contrainte de s’appuyer sur son effectif actuel, car sans budget pour recruter, l’ ASSE consolide les contrats de certains jeunes joueurs. Il s’agit de joueurs prometteurs à fort potentiel, sur qui Claude Puel compte dans son projet de rajeunissement de l’équipe stéphanoise. Yvan Neyou, l’une des satisfactions de la saison dernière, devrait être prolongé.

ASSE : Yvan Neyou bientôt prolongé ?

Yvan Neyou n’a pas disputé le premier match de l’ ASSE en Ligue 1, dimanche, contre le FC Lorient (1-1), à Geoffroy-Guichard. Il était suspendu pour cumul de cartons jaunes en fin de la saison dernière. Il sera donc disponible pour le match de la 2e journée du championnat contre le RC Lens, dimanche (17h), au stade Bollaert. Avant ce rendez-vous, une bonne nouvelle est annoncée dans les tuyaux pour le milieu de terrain de l’AS Saint-Étienne. Si l’on se fie à l’information de Mohamed Toubache-Ter, l’international camerounais (une sélection) devrait prolonger son contrat qui expire en juin 2024. L’Insider croit savoir en effet que « le board stéphanois bosse sur la prolongation du fils du coach… Yvan Neyou ».

Le Camerounais impressionnant depuis son arrivée à Sainté

Yvan Neyou a débarqué à l’ ASSE à l’été 2020 en provenance du Sporting Club Braga (Portugal) sous la forme d’un prêt pour une saison, avec une option d’achat. Mais au bout de la première moitié de la saison 2020-2021, l’option a été levée, grâce à ses performances avec l’équipe de Claude Puel. Le joueur de 24 ans avait signé un contrat de 3 ans le 2 janvier 2021, lors de son transfert définitif. Lors de l'exercice dernier, le natif de Douala a été impressionnant dans l'entrejeu du club ligérien. Par ses prestations abouties et régulières, il a aidé les Verts à se maintenir en Ligue 1, après avoir été longtemps menacés de relégation en Ligue 2. Yvan Neyou compte 32 matchs pour 1 but et 2 passes décisives sous le maillot de l' ASSE.