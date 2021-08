ASSE Mercato : Gabriel Silva sur le départ de Sainté ?

Publié par ALEXIS le 10 août 2021 à 07:15

Resté sur le banc de touche de l’ ASSE contre le FC Lorient (1-1), dimanche, Gabriel Silva va-t-il ouvrir la porte de sortie du club ligérien, à deux ans de la fin de son contrat ? La tendance est évoquée, à trois semaines de la fin du mercato estival.

ASSE : Kolodziejczak préféré à Gabriel Silva par Puel

L’ ASSE s’est neutralisée avec le FC Lorient (1-1), dimanche lors de la 1re journée de Ligue 1 disputée à Geoffroy Guichard. Gabriel Silva n’a pas pris part au match. Parmi les joueurs convoqués, il est resté sur le banc de touche. Un signe que le défenseur brésilien est poussé vers la porte de sortie ? Possible, surtout que Claude Puel a décidé de se passer de lui au profit de Timothée Kolodziejczak, qui n’est pas un défenseur latéral gauche de prédilection. Ce dernier a pourtant été préféré à Gabriel Silva. Explications du coach de l’AS Saint-Étienne.

« J'ai pris l'option de l'aligner et de titulariser Kolo à gauche. Il avait fait de bons matches amicaux sur le côté, avec beaucoup de sérieux, de l'agressivité, de bonnes relances. J'étais content de sa préparation », a-t-il justifié, à l’issue du match nul contre les Merlus. « Face au FC Lorient, Kolodziejczak a été bien aussi. Il a été solide globalement », a insisté l’entraîneur des Verts.

Le défenseur brésilien vers un club en Turquie ?

Notons que Gabriel Silva (30 ans) a perdu sa place de titulaire au sein de l’équipe stéphanoise en raison de nombreuses blessures et rechutes. En plus de Timothée Kolodziejczak (29 ans), Miguel Trauco (29 ans) également est passé devant lui dans la hiérarchie, au poste d’arrière gauche. Et cette situation pourrait le pousser à aller voir ailleurs. D’ailleurs, un club turc dont l’identité n’est pas dévoilée courtise le défenseur de l’ASSE, selon But Football Club.

D'après Transfermarkt, la valeur marchande du natif de Sao Paulo est de 1,5 M€. Arrivé à l’ ASSE en août 2017 en provenance de l’Udinese (Italie) contre un chèque de 2,5 M€, Gabriel Silva est sous contrat jusqu’en juin 2023, car il a été prolongé en janvier 2019. En 4 saisons sous le maillot des Verts, il a disputé 59 matchs, a marqué 2 buts et a délivré 3 passes décisives.