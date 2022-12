ASSE Mercato : Départ imminent d'un défenseur de Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 19 décembre 2022 à 14:34

Le départ d’un défenseur de l’ ASSE, inscrit sur la liste des joueurs indésirables, se précise, à quelques jours de l’ouverture officielle du mercato.

L’ ASSE va se séparer de plusieurs joueurs qui ont été décevants pendant la première phase du championnat. Après le départ de Yvann Maçon au Paris FC (Ligue 2), l’AS Saint-Etienne va poursuivre son dégraissage en janvier 2023. Etienne Green (gardien de but), Michaël Nadé, Saïdou Sow, Sergi Palencia, Charles Abi ou encore Gabriel Silva sont annoncés sur le départ. Les deux derniers sont d’ailleurs écartés du groupe professionnel en ce moment. Ils sont à la disposition de l’équipe réserve de l’ ASSE.

ASSE Mercato : Le départ de Gabriel Silva de Saint-Etienne se précise

Concernant le défenseur brésilien, il ne rentre pas dans les plans de Laurent Batlles et est en fin de contrat le 30 juin 2023. Il a également l’un des plus gros salaires du vestiaire stéphanois. L’ ASSE souhaite donc son départ dès ce mercato hivernal. Le club ligérien pourrait ainsi faire l’économie de ses six derniers mois de bail restant. « Plusieurs joueurs sont invités à quitter le Forez. À commencer par Gabriel Silva qui n'entre plus dans les plans de Laurent Batlles. L'AS Saint-Etienne serait favorable à son départ. Un départ qui permettrait de libérer une partie de la masse salariale », a informé Peuple Vert.

Dans un message plutôt énigmatique posté sur son compte Instagram, le latéral gauche de 31 ans a écrit : « Soon… (bientôt ). » Il est fort probable que le N°11 des Stéphanois ne parle pas de son retour dans l’équipe de Batlles, car il est ouvertement poussé vers la porte de sortie des Verts. Gabriel Silva pourrait retourner dans son pays natal pour finir sa carrière. Mais un club italien, précisément Frosinone (Serie B), serait intéressé par ses services. Une bonne nouvelle pour la direction de l' ASSE.