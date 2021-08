Mercato OL : Ndombele proche d'un départ, Lyon à l'affût

Publié par Thomas le 10 août 2021 à 11:03

Après deux saisons très convaincantes en Premier League chez les Spurs, le milieu de terrain français Tanguy Ndombele est plus que jamais proche d’un départ. Le joueur n’est pas satisfait de son temps de jeu à Tottenham et réclamerait une porte de sortie, notamment depuis l’arrivée du nouveau technicien portugais Nuno Espírito Santo. L' OL est à l'affût.

L’ancien joueur de l’ OL n’a pas été convoqué lors des matchs de présaisons et n’a pas joué le moindre match depuis la fin de la saison dernière, signe d’une profonde cassure dans le club londonien. À seulement 24 ans et jouissant d’une très belle cote en Europe, l’international tricolore est courtisé par de nombreux club et pourrait rebondir à Lyon, là où il avait explosé aux yeux du monde deux ans plus tôt.

Tottenham Mercato : Tanguy Ndombele et les Spurs c’est bientôt fini !

Interrogé quant à la non-titularisation de son milieu de terrain face à Arsenal ce dimanche, l’ancien coach des Wolves, Nuno Santo, est resté pour le moins évasif. « Tanguy n’est pas avec nous aujourd’hui. Il n’est pas blessé mais nous considérons que ce n’est pas encore le moment pour lui de participer au match », a-t-il déclaré. Le joueur français reste pourtant un des joueurs les plus en forme du groupe, avec 33 rencontres de Premier League disputées cette saison pour trois buts et deux passes décisives.

L’ OL pourrait tirer son épingle du jeu

Auteur d’un mercato plutôt timide, l’Olympique Lyonnais pourrait se positionner pour enrôler son ancienne pépite au milieu de terrain. Avec seulement Damien Da Silva comme réelle signature cet été, Juninho veut recruter d’avantage et s’active en interne pour un milieu de terrain. Si l’idée d’un retour de Clément Grenier était un temps évoqué, Jean Michel Aulas avait signalé à l’ancien rennais qu’il n’était pas la priorité actuelle du club. Après le départ de Jean Lucas à Monaco et le possible départ de Thiago Mendes, l’ OL pourrait entamer des premiers contacts avec l’entourage de Ndombele, à qui il reste quatre ans de contrat à Tottenham.