PSG Mercato : L’agent de Messi confirme son arrivée ce mardi !

Sauf énorme retournement de situation de dernière minute, Lionel Messi va s’engager avec le PSG. Le père et agent de l’ancien joueur du Barça vient de confirmer lui-même l’information.

Mercato PSG : « Oui », Messi va signer avec Paris

Plus aucun doute possible. La grosse rumeur lancée mardi dernier par le quotidien madrilène Marca est en train de devenir réalité. Lionel Messi va devenir un joueur du Paris Saint-Germain dans les prochaines heures. Lundi soir, les dirigeants du club de la capitale et les représentants de la star argentine ont trouvé un accord total sur la base d’un contrat de trois ans, dont une en option, avec à la clé un revenu de 40 millions d’euros par saison.

Interrogé par La Sexta, Jorge Messi, le père et agent du joueur de 34 ans, a confirmé les rumeurs du jour. « Oui, mon fils signera au PSG aujourd’hui », a lancé l’Argentin de 63 ans avant de revenir sur les raisons de son départ du FC Barcelone : « Le responsable du départ de Léo ? Je ne sais pas, demandez au club. Si mon fils est triste ? Vous ne l’avez pas vu ? » Le PSG frappe donc le plus gros coup de l’histoire du football en mettant la main sur le meilleur joueur de la planète.

Lionel Messi a quitté Barcelone, destination Paris

Après deux jours d’impatience, les supporters du Paris Saint-Germain vont finalement prendre Lionel Messi en photo dans la capitale. En effet, alors que tout le monde attendait son arrivée dimanche ou lundi, c’est finalement ce mardi que le septuple Ballon d’Or va atterrir à Paris. Messi vient d’ailleurs de quitter sa maison où il attendait que les négociations entre son entourage et le vice-champion de Ligue 1 se concluent. Direction Paris pour régler les derniers détails avec le Paris SG et signer son nouveau contrat.