ASSE : Sainté réaffirme son engagement contre les discriminations

Publié par ALEXIS le 11 août 2021 à 01:35

L’ ASSE n’a pas perdu du temps pour réagir à la dénonciation de chants homophobes dans les tribunes du stade Geoffroy Guichard par l'Association Rouge Direct. La direction stéphanoise a condamné toutes les formes de discriminations et rappelé ses efforts pour lutter contre elles.

L' ASSE condamne l’homophobie et le racisme

Lors de la 1re journée de Ligue 1, l’ ASSE a affronté le FC Lorient au stade Geoffroy-Guichard, donc devant son public, dimanche dernier. Ce mardi, le club ligérien a publié un communiqué dans lequel il se dresse contre les discriminations, notamment l’homophobie. « L’AS Saint-Étienne rappelle qu’elle a toujours condamné l’homophobie et veillé à l'inclusion de tous les publics », a réagi le club, d'entrée.

« Le stade Geoffroy-Guichard est un lieu de fraternité où le club prône le rassemblement et le respect de tous, sans aucune distinction. Depuis de nombreuses années, l’ ASSE collabore avec différentes associations de lutte contre les discriminations, telles que la Licra et l’association Face à Face, en poursuivant trois objectifs majeurs : prévenir l'homophobie, éduquer contre le racisme, faire accepter la différence et le handicap », a poursuivi l'équipe présidée par Roland Romeyer et Bernard Caïazzo.

L’AS Saint-Étienne sensibilise contre les discriminations

Les Verts ont rappelé que « l’association Face à Face est intervenue auprès de jeunes joueurs et joueuses de l’ ASSE pour les sensibiliser contre l’homophobie, en mai dernier ». Et ce n’est pas tout ! « Sainté fait également de la promotion des valeurs citoyennes une priorité au sein de son centre de formation et lors de ses stages d’été réunissant chaque année plus de 1000 enfants », a indiqué le club ligérien, « conscient de l’importance de son rôle pédagogique ». L' ASSE recevra le LOSC, champion de France 2021, dans le Chaudron, lors de la 3e journée du championnat, le samedi 21 août (17h). Cela, après le déplacement de l'équipe de Claude Puel à Lens.