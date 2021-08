OM Mercato : Benedetto, un plan surprenant se met en place

Publié par Timothée Jean le 11 août 2021 à 00:15

Poussé vers la sortie par l’ OM, Dario Benedetto se rapproche d’un transfert au Betis Séville. Selon les dernières informations venues d’Espagne, le club andalou aurait un plan bien précis pour boucler l’arrivée de l’attaquant argentin.

OM Mercato : Dario Benedetto en route pour l’Espagne ?

Dario Benedetto traverse une situation compliquée à l’ Olympique de Marseille. Depuis l’arrivée d'Arkadiusz Milik lors du dernier mercato estival, le buteur argentin a perdu sa place de titulaire à l’ OM. L’entraineur Jorge Sampaoli ne compte pas sur lui pour la saison à avenir et Pablo Longoria souhaiterait se débarrasser de lui lors de mercato estival.

Plusieurs options ont ainsi été évoquées ces derniers jours comme un éventuel transfert à São Paulo. Le club brésilien souhaitait en effet recruter le buteur marseillais, mais a finalement changé d’avis pour des raisons économiques. Ce retrait de São Paulo n’empêchera pas pour autant un départ de Dario Benedetto cet été. D’ailleurs, une autre destination se précise pour le buteur argentin. Selon les derniers échos, c’est au Betis Séville, en Espagne, que Dario Benedetto pourrait finalement poser ses valises cet été. Une option confirmée par le journal AS.

Dario Benedetto vers un prêt au Betis Séville

Le média espagnol assure en effet que le joueur de 31 ans fait l’objet de discussions intenses entre l’ OM et le club andalou. Les positions entre les deux écuries se rapprochent et un prêt d’un an pour Benedetto est évoqué. En revanche, la source ne précise pas s’il s’agit d’un prêt avec option d’achat ou si le Betis Séville prendra en charge l'intégralité du salaire du joueur. Les négociations se poursuivent toujours entre les deux parties afin de trouver un terrain d’entente.

De son côté, l’ancien goléador de Boca Juniors aurait déjà fait son choix. Mundo Deportivo révélait récemment que l’attaquant de 31 ans avait déjà donné son accord pour rejoindre le club espagnol. Il ne resterait plus qu’à trouver un accord économique entre les deux écuries pour acter son départ.