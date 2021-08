OM Mercato : Une décision officielle tombe pour Benedetto !

Publié par Timothée Jean le 03 août 2021 à 21:35

Poussé vers la sortie par l’ OM, Dario Benedetto ne signera pas à São Paulo FC lors de ce mercato estival. Le club brésilien, par la voix de son directeur technique, a officiellement mis un terme à ce dossier.

OM Mercato : São Paulo renonce à Dario Benedetto

En manque de confiance à l’Olympique de Marseille, Dario Benedetto ne sera pas conservé par sa direction à condition de recevoir une offre satisfaisante. Le São Paulo FC, en quête de renfort offensif, a alors entamé des démarches concrètes auprès de l’ OM afin de boucler sa signature. La presse brésilienne révélait récemment l’existence d’un accord verbal entre le club phocéen et São Paulo FC pour le prêt du buteur argentin.

Mais après plusieurs semaines de négociations, le club paulista a finalement décidé d'abandonner la piste. Muricy Ramalho, membre de la direction du club brésilien, a donné les raisons de ce retrait. « Nous essayons. Mais le club va s'effondrer si on fait des deals comme ça. Nous devons être tranquilles. Nous cherchons, je regarde des vidéos toute la journée, pour trouver des possibilités à l'étranger. Mais quand on parle de la partie économique, ça devient effrayant. Nous n'avons pas échoué pour Benedetto. Si je vous parle du montant, vous allez me dire que nous avons eu raison », a expliqué le dirigeant brésilien dans des propos rapportés par ESPN Brésil.

Dario Benedetto trop cher pour le club brésilien

Courtisan déclaré, le São Paulo FC a ainsi renoncé à Dario Benedetto au vu de sa situation économique délicate. Le club brésilien ne peut tout simplement pas envisager ce transfert estimé à plus de 6 millions d'euros, sans parler du salaire du joueur de 31 ans et des primes réclamées par son agent Christian Bragarnik.

L’idée du club paulista serait de revenir à la charge pour le buteur argentin lorsque son prix sera revu à la baisse. D’ici là, l’OM n’a plus qu'à espérer qu’un autre prétendant passe à l’offensive avec une offre intéressante pour s’offrir le joueur de 31 ans lors de ce mercato estival. Le Boca Juniors, Elche et un club émirati seraient toujours à l’affût dans ce dossier.