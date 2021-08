OM Mercato : Boubacar Kamara, le plan secret de Milan AC dévoilé

Publié par Timothée Jean le 09 août 2021 à 16:35

À une année de la fin de son contrat avec l’ OM, Boubacar Kamara est sur le départ. Le Milan AC souhaite s’attacher les services du minot marseillais, mais pas à n'importe quel prix.

OM Mercato : Le Milan AC tente un coup à 0€ pour Boubacar Kamara

Le contrat de Boubacar Kamara se termine le 30 juin 2022 avec l’Olympique de Marseille. Malgré les différentes offres de prolongation formulées par sa direction, le milieu polyvalent ne semble pas enchanté à l’idée de renouveler son bail. Une très mauvaise nouvelle pour l’ OM, qui n'aura pas d'autres choix que de le vendre afin d’éviter qu’il parte libre dans un an.

Les dirigeants phocéens aimeraient alors toucher un joli chèque, tant qu'il est encore possible, sur un éventuel transfert de Boubacar Kamara, ce qui a attiré l’attention du Milan AC. Le club italien est intéressé par le minot marseillais. Cependant, les Milanais n'ont pas l'intention de le recruter par n'importe quel moyen. Selon les informations du média transalpin MilanNews.it, le Milan AC aurait pour stratégie d'attendre le mois de janvier avant de passer à l'action pour Boubacar Kamara.

De cette manière, le club italien pourra négocier un transfert libre et gratuit avec le milieu de terrain de l’ OM pour une arrivée le 1er juillet 2022. Le club italien compterait ainsi sur la non-prolongation du minot marseillais pour le recruter gratuitement dans un an. Mais reste à savoir si cette stratégie milanaise fonctionnera. Il y a peu de chances, surtout quand on sait que le jeune joueur dispose de plusieurs offres.

Newcastle passe déjà l’action pour Boubacar Kamara

Ces derniers jours, Newcastle, en quête d’un nouveau milieu de terrain, aurait déjà formulé une offre à l'Olympique de Marseille pour s’offrir Boubacar Kamara. Un montant de 11 millions d’euros est évoqué. Le FC Séville serait également sur les traces du joueur de 21 ans. Et la future vente de Jules Koundé, pressenti pour rejoindre Chelsea contre un chèque de 60 millions d’euros, pourrait permettre au club andalou de financer le transfert du Marseillais. Les dirigeants de l’OM attendraient un montant de 30 millions d'euros pour laisser filer leur jeune joueur.