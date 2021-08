PSG Mercato : Officiel, Messi prend un grand pari pour le club !

Publié par JEAN-LUC D le 11 août 2021 à 00:55

C’est désormais officiel. Lionel Messi est un nouveau joueur du PSG. Le club de la capitale vient de publier un communiqué sur son site pour annoncer la signature de la star argentine de 34 ans en provenance du Barça. Et le néo-attaquant parisien a déjà prononcé ses premiers mots.

Communiqué du PSG pour Lionel Messi

« Le Paris Saint-Germain est très heureux d’annoncer la signature de Leo Messi pour un contrat de deux ans, avec une année supplémentaire en option. Le sextuple vainqueur du Ballon d’Or est considéré comme une légende de son sport et une véritable source d’inspiration pour toutes les générations, sur et en dehors du terrain. La signature de Leo conforte les ambitions du Paris Saint-Germain et offre aux fidèles supporters du Club une équipe exceptionnelle, qui promet de faire vivre d’incroyables moments de football dans les années à venir », a écrit le vice champion de France sur son site officiel. De son côté, le septuple Ballon d’Or n’est pas venu en retraite au PSG et entend bien marquer de son empreinte les deux ans qu’il va passer dans le championnat français.

Mercato PSG : Lionel Messi fait une promesse aux fans

Arrivé ce mardi à l'aéroport du Bourget en provenance de Barcelone, Lionel Messi a passé avec succès la visite médicale à l'hôpital américain de Neuilly. Après vingt-et-un sous le maillot du FC Barcelone, la Pulga s’offre un nouveau challenge avec le PSG. En fin de contrat avec les Blaugranas, le compatriote de Mauricio Pochettino vient en France avec l’envie de gagner et faire quelque chose de grand pour le club et pour les fans.

« Je suis impatient de débuter un nouveau chapitre de ma carrière à Paris. Le Club et sa vision sont en parfaite adéquation avec mes ambitions. Je sais à quel point les joueurs et le staff sont talentueux ici. Je suis déterminé à construire, à leurs côtés, quelque chose de grand pour le Club et pour les fans. J’ai hâte de fouler la pelouse du Parc des Princes », a déclaré l’enfant de Rosario après avoir paraphé son contrat. Les adversaires du PSG sont donc prévenus.