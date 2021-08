ASSE Mercato : Grosse annonce de Zaydou Youssouf sur son avenir

Publié par ALEXIS le 11 août 2021 à 12:01

Zaydou Youssouf a fait une annonce sur son avenir à l’ ASSE, à trois semaines de la fermeture du mercato estival. Il envisage de jouer dans un autre championnat, notamment en Angleterre.

ASSE : Zaydou Youssouf dévoile son envie d’ailleurs

À l’ ASSE, Zaydou Youssouf fait partie des joueurs clés de Claude Puel. Il avait fait un début de saison satisfaisant en 2019-2020, mais avait été freiné dans sa progression par une blessure au genou (ligament latéral interne) en décembre 2019 et opéré en février 2020. De retour à la compétition la saison dernière, après six mois d’indisponibilité, le milieu de terrain n’avait pas retrouvé son meilleur niveau lors de l’exercice 2020-2021. Profitant du début de saison 2021-2022, il s’est livré sur son avenir à l’AS Saint-Étienne. Et le joueur de 22 ans a ouvertement exprimé des envies d’ailleurs. Il rêve de jouer en outre-Manche.

« J’aime beaucoup le championnat anglais. Jouer en Premier League est un objectif », a déclaré le Zaydou Youssouf dans une interview au site internet austade.fr. « J’ai ma préférence pour le championnat anglais, car il est très attrayant. Après, je n’enlève pas les qualités des championnats allemand et espagnol, mais en Angleterre, il y a énormément de top clubs et le niveau est particulièrement élevé », a-t-il justifié.

Combien vaut le milieu de terrain sur le marché ?

L’ ASSE a recruté Zaydou Youssouf chez les Girondins de Bordeaux en juillet 2019 pour 2 M€. Il est lié au club ligérien jusqu’en juin 2023. Il a donc encore deux saisons à passer sous le maillot des Verts. Bénéficiant toujours de la confiance de Claude Puel, l’international espoir tricolore (2 sélections) était titulaire dimanche dernier contre le FC Lorient (1-1), lors de la 1ère journée de Ligue 1. Il avait joué 81 minutes avant de céder sa place à Assane Diousse. Selon Transfermarkt, son coût sur le marché des transferts est estimé à 5 M€. En 54 matchs disputés avec l' ASSE, Zaydou Youssouf a marqué un but et a délivré une passe décisive.