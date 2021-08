Leicester mercato : Les Foxes ont trouvé le remplaçant de Fofana

Publié par Thomas le 12 août 2021 à 01:15

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, le club anglais de Leicester se serait vu proposer trois défenseurs de haut calibre, afin de pallier la grave blessure de l’ex stéphanois Wesley Fofana. Véritable coup de massue pour le jeune défenseur central de 20 ans, le tacle assassin reçu lors de l’amical contre Villarreal par Fer Niño privera le jeune espoir tricolore de refouler les terrains jusqu’à la fin de l’année. Parmi ces différentes pistes formulées à la direction des Foxes, le nom du danois Jannik Vestergaard est celui qui revient le plus, et est une des options les plus sérieuses pour remplacer Fofana. Des discussions auraient déjà été entamée entre Leicester et Southampton.

Leicester mercato : Jannik Vestergaard pour suppléer Wesley Fofana

Après la lourde blessure de leur défenseur français il y a une semaine, Leicester s’activait en interne pour pallier le vide laissé en défense, et avait reçu de nombreuses propositions de grands clubs européens. Si la piste Özan Kabak de Shalke 04 avait un temps été évoquée, aucune offre n’avait été émise par les Foxes qui préfèrent garder leur énergie pour le géant danois Jannik Vestergaard, considéré comme le choix numéro un parmi trois options possibles, comme nous l’informe Fabrizio Romano. Des discussions ont actuellement lieu entre Southampton et la direction de Leicester pour finaliser l’opération au plus vite. Pour rappel, la Premier League débute ce vendredi et Wesley Fofana était pressenti pour prétendre à un rôle de titulaire en défense cette saison.

Quelle saison pour Leicester ?

Le recrutement des Foxes, 5ème du championnat anglais la saison dernière, a débuté sur des bases solides, avec la venue de Boubakary Soumaré et de Ryan Bertrand en défense. Seulement, le départ du taulier Wes Morgan après 9 saisons à Leicester et les blessures successives de Jonny Evans et récemment Wesley Fofana condamnent le club à s’activer rapidement pour trouver un défenseur, dans la mesure où il ne reste que Caglar Söyüncü et le peu utilisé Daniel Amartey comme centraux de métier.