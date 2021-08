Bordeaux Mercato : Yacine Adli à l'AC Milan ? réponse de Lopez

Publié par ALEXIS le 12 août 2021 à 04:35

Bordeaux devrait encaisser un gros chèque d’ici la fin du mercato estival, le 31 août. Le nouveau président des Girondins a confirmé l’intérêt de plusieurs clubs, dont celui de l’AC Milan pour Yacine Adli.

Bordeaux : Lopez confirme l'intérêt de l'AC Milan pour Yacine Adli

La rumeur du mercato fait échos d’une offre de l’AC Milan estimée entre 10 et 15 M€ pour recruter Yacine Adli à Bordeaux. Gérard Lopez a validé l’intérêt du club lombard sur RMC Sport. Le nouveau président des Girondins ne confirme pas le montant évoqué dans les médias, mais avoue que le milieu offensif formé au PSG (2013-2018) attire les convoitises, comme d’autres joueurs du club au scapulaire. « C’est vrai qu’il y a un intérêt pour Yacine Adli. De clubs pour lui et pour d’autres joueurs. Il y a 3 - 4 jours, on discutait encore avec le joueur de son futur. Ce n’est donc pas faux de dire que l’AC Milan est très intéressé par Yacine Adli », a-t-il lâché sur la radio.

« Le mercato va s’accélérer maintenant avec des départs et des arrivées à Bordeaux. Il y a des discussions avec certains clubs, avec les agents et les joueurs. On discute avec le joueur (Adli, ndlr), de comment concevoir l’avenir, car il faut que le joueur, le club et tout le monde soient d’accord », a poursuivi le nouveau propriétaire de Bordeaux. « Pour Yacine Adli, il faut trouver un accord entre les parties et si ça se trouve, ce sera assez rapidement, dans les jours qui viennent », a conclu Gérard Lopez.

Statistiques de l'ex-pépite du PSG

Le natif de Val-de-Marne a rejoint le Château du Haillan en janvier 2019, contre une indemnité de transfert de 5,5 M€. Il avait décidé de quitter le Paris Saint-Germain où il n’avait pas de temps de jeu. Lors de la saison 2018-2019, il avait joué un seul match en championnat sous le maillot du club de la capitale. Avec les Marine et Blanc, le Franco-Algérien a disputé 69 matchs, dont 64 en Ligue 1. Il a marqué 5 buts pour 8 passes décisives offertes. Lié à Bordeaux jusqu'en juin 2023, Yacine Adli vaut 9 M€ sur le marché des transferts.