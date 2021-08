FC Nantes Mercato : Le départ de Jean-Kévin Augustin se précise

Publié par ALEXIS le 12 août 2021 à 15:35

Depuis son départ du PSG, à l’été 2017, Jean-Kévin Augustin peine à s’imposer partout où il est passé, tant à l’étranger qu’en Ligue 1. Au FC Nantes, son club actuel, il est en grande difficulté et poussé ouvertement vers la porte de sortie.

FC Nantes : Jean-Kévin Augustin poussé dehors

Antoine Kombouaré ne compte pas sur Jean-Kévin Augustin. Il était absent du groupe contre l’AS Monaco, vendredi dernier. Ne rentrant pas dans les plans de l’entraîneur des Canaris, l’attaquant formé au PSG est clairement poussé dehors. Son retour dans le groupe du FCN, contre le FC Metz (dimanche à 15h), lors de la 2e journée de Ligue 1, est écarté par le compte Twitter Formation Nantaise. « Comme Abou Ba ou Charly Jan, Jean-Kévin Augustin ne rentre pas dans les plans du coach de l'équipe première », a confirmé la source proche du club de Ligue 1. « Aucun intérêt de l'utiliser le week-end aux dépens de joueurs plus méritant et sur qui Antoine Kombouaré s'appuiera. Les gens devraient arrêter de s’offusquer de l’absence d’Augustin cependant », estime la source.

Augustin, 5 clubs en 6 saisons

Jean-Kévin Augustin a fait sa formation au Paris Saint-Germain entre 2009 et 2015. Il a joué en Ligue 1 avec le club de la capitale pendant deux saisons (2015-2017), avant son transfert au RB Leipzig en juillet 2017 à 16 M€. Incapable de s’imposer au sein du club allemand, le natif de Paris avait été prêté à l’AS Monaco lors de l’exercice (2019-2020). Le club du Rocher l’avait renvoyé après sa première moitié de saison ratée. C’est ainsi qu’il avait rejoint Leeds United de Marcelo Bielsa pour y finir la saison, toujours sous la forme de prêt. Libre de tout engagement, Jean-Kévin Augustin s’est engagé avec le FC Nantes, le 6 octobre 2020 jusqu’en juin 2022. Il lui reste donc un an de bail chez les Jaune et Vert. Le coût de l’avant-centre des Canaris est estimé à 2,5 M€.