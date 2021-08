PSG Mercato : Après Messi, un autre gros coup dans les tuyaux ?

Publié par JEAN-LUC D le 12 août 2021 à 17:55

En recrutant gratuitement Lionel Messi, le PSG a frappé le plus gros coup de son histoire sur le marché des transferts. Mais le club de la capitale pourrait ne pas s’arrêter là.

Nasser Al-Khelaïfi évoque la suite du mercato

Lionel Messi pourrait ne pas être la dernière recrue estivale du Paris Saint-Germain. En effet, interrogé par le quotidien sportif L’Équipe, mercredi, en marge de la présentation officielle de l’ancien capitaine du FC Barcelone, le président du PSG a laissé entendre que Leonardo pourrait encore se permettre d’autres mouvements à trois semaines de la fin du mercato estival.

« Le mercato maintenant bouclé ? Je ne sais pas. On va voir », a lancé Nasser Al-Khelaïfi. Après un mercato de folie avec les signatures d’Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et désormais Lionel Messi, le Paris Saint-Germain ne semble pas encore rassasié et pourrait se permettre un dernier gros coup avant la fermeture du marché, soit le 31 août prochain. Surtout que l’acquisition d’un milieu de terrain supplémentaire est déjà dans les plans de Mauricio Pochettino et Leonardo.

Mercato PSG : Camavinga pour boucler la boucle ?

Selon plusieurs sources proches du PSG, Leonardo travaille à présent sur trois chantiers prioritaires : le dossier Kylian Mbappé, l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain et la vente de certains joueurs pour dégraisser l’effectif de Pochettino qui ne souhaite pas avoir à gérer un effectif pléthorique. Si la réponse de Mbappé est toujours attendue par la direction parisienne, Leonardo est également disposé à écouter des offres pour Pablo Sarabia, Mauro Icardi, Lawyin Kurzawa, Sergio Rico, Idrissa Gana Gueye et Julian Draxler.

Côté arrivée, c’est le jeune milieu de terrain du Stade Rennais, Eduardo Camavinga, qui pourrait être la dernière acquisition des Rouges et Bleus cet été. D’après les dernières informations du tabloïd britannique The Daily Mail, l’international français de 18 ans ne fait plus partie des plans de Manchester United, puisque Paul Pogba devrait finalement aller jusqu’au terme de son engagement avec les Red Devils, soit jusqu’au 30 juin 2022. La voie est donc dégagée pour le Paris Saint-Germain. Pour laisser filer Camavinga, le Stade Rennais demande 40 millions d’euros.