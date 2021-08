Bordeaux Mercato : Les Girondins suivent un défenseur brésilien

Publié par ALEXIS le 13 août 2021 à 14:35

Après l’arrivée de Timothée Pembélé du PSG, Bordeaux poursuit son mercato. Gérard Lopez se serait lancé aux trousses d’un défenseur central brésilien évoluant au CR Flamengo.

Bordeaux négocie le transfert de Léo Pereira

Bordeaux a déjà recruté trois joueurs : Ricardo Mangas et Gideon Mensah (arrières gauches de 23 ans) et Timothée Pembélé (défenseur central de 19 ans). Et le mercato estival n’est pas fini, comme l’a indiqué le président des Girondins, Gérard Lopez. « Notre mercato va s'accélérer avec des départs et des arrivées. Il y a déjà des discussions avec certains clubs », avait-il confié à RMC Sport. Arrière axial du CR Flamengo, Léo Pereira est la prochaine cible du propriétaire du FCGB. D’après les informations de Foot Mercato, la direction du club au scapulaire « travaille sur la piste » menant vers le Brésilien de 25 ans. Le média indique que « les modalités d’une éventuelle opération sont à l’étude ».

Qui est Léo Pereira ?

Léo Pereira est natif de Curitiba au Brésil. Il a fait sa formation à l’Atlético Paranaense (2010-2014). Il a joué pendant six ans avec l’Ouragan, mais a été prêté avait deux clubs brésiliens : Guaratinguetá Futebol (2015) et Nautico (2016), puis à Orlando City FC (2017) en Major League Soccer (MLS). La cible de Bordeaux évolue sous le maillot de Flamengo depuis janvier 2020 et son contrat est valide jusqu’en décembre 2024.

La cote de cette dernière est évaluée à 3 M€ par Transfermarkt. Léo Pereira a gagné des titres et trophées dans son pays natal. Il a à son palmarès, un titre en Serie A brésilienne en 2020, une Coupe du Brésil en 2019 et deux Supercoupes du Brésil en 2019 et 2020, une Copa Sudamericana en 2019 et une Recopa Sudamericana en 2020. Le défenseur a été international brésilien U17 et U20. Il compte 41 matchs avec les Mengao, pour un but.