Real Mercato : 7M€, Arsenal en feu pour une star norvégienne

Publié par Thomas le 29 juillet 2021 à 19:11

Arsenal n’en finit plus d’agiter le mercato estival. Alors que le défenseur très prometteur Ben White vient de parapher son contrat à l’Emirates Stadium en provenance de Brighton, Mikel Arteta et ses dirigeants souhaitent récupérer la star norvégienne Martin Odegaard. Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2023, le milieu offensif sort de deux saisons remarquables, une en Liga à la Sociedad, et une autre à Arsenal (2021). Désireux de conserver le norvégien de 22 ans, les Gunners auraient offert un salaire faramineux au joueur, bien au-delà de ce qu’il touche au Real Madrid.

Real : 7 M€ par an proposé par Arsenal pour Odegaard

Après le départ des deux piliers en défense, Sergio Ramos (PSG) et Raphaël Varane (Manchester United), le Real Madrid s’apprête à affronter un nouveau dossier important. Le milieu offensif de 22 ans Martin Odegaard, sous contrat jusqu’en 2023, a tapé dans l’œil des dirigeants d’Arsenal, qui souhaiteraient le récupérer définitivement cet été. En prêt cette année chez les Gunners, le Norvégien a convaincu les dirigeants londoniens, qui veulent en faire leur leader créatif de l’équipe. Arsenal aurait proposé un salaire astronomique de 7 millions d’euros annuel, soit environ 5 millions de plus de ce que le joueur touche actuellement. La position du Real est assez indécise pour le moment.

Ancelotti pourrait peser dans la balance

Revenu d’un prêt à la Real Sociedad la saison dernière, Odegaard jouissait d’une très belle cote à Madrid. Malgré cela, Zinédine Zidane avait préféré le prêter en Angleterre. Seulement, l’arrivée cet été de l’Italien Carlo Ancelotti pourrait offrir au Norvégien un avenir différent. Le Real est actuellement dans l'optique de prolonger ses joueurs, c’est ainsi que Nacho, Carvajar et très prochainement Karim Benzema ont vu leur aventure se renouveler chez "Los Blancos". Les matchs de présaisons joués par le club merengue pourraient avoir un rôle déterminant quant à l’avenir de Martin Odegaard avec Ancelotti.