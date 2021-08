FC Nantes : Kombouaré se lâche sur la fin du mercato du FCN

Publié par ALEXIS le 13 août 2021 à 18:35

Avant le match du FC Nantes contre le FC Metz, dimanche (15h), Antoine Kombouaré a évoqué le mercato estival de son équipe. Il est également revenu sur la signature de la troisième recrue des Canaris, Osman Bukari.

FC Nantes : Kombouaré, « nous verrons ce qui se passera »

Antoine Kombouaré, entraîneur du FC Nantes, était en conférence de presse, ce vendredi, pour évoquer le match contre le FC Metz, lors de la 2e journée de Ligue 1. Il a été interrogé évidemment sur la fin du mercato des Canaris. « Je ne veux pas anticiper la suite du mercato. Nous verrons ce qui se passera », a-t-il répondu pour commencer. « Pour l'instant, les joueurs que l'on donne sur le départ sont encore là et impliqués dans le travail. Le mercato, c'est le problème des agents, des journalistes, des clubs... Mais pas des entraîneurs », a lâché le coach du FCN ensuite.

Ce dernier assure qu’il se concentre sur la venue des Messins au stade de la Beaujoire et non sur les transferts. « Mon objectif c'est le match du FC Metz. Je ne fais pas de plans sur ce qui va se passer. J'évite de me pencher sur ce qui va se passer après. Il n'y a pas de vérités », a confié le technicien kanak.

Le coach des Canaris apprécie la recrue Osman Bukari

Antoine Kombouaré a également évoqué l’arrivée d’Osman Bukari, ailier droit ghanéen, prêté au FC Nantes par La Gantoise (KAA Gent). Selon le coach des Jaune et Vert, il y avait le besoin de se renforcer offensivement. « Avec la blessure d'Anthony Limbombé, on n'a que 5 attaquants. On avait besoin d'autres solutions. Je suis très content d'avoir Bukari avec nous. Il va amener de la variété. Je ne vais pas me plaindre. Ça me va », s’est-il réjoui, tout en appréciant le profil de la recrue débarquée de Belgique. « C'est un attaquant qui amène de la vitesse. L'idée, c'est amener un plus à ce groupe, de la qualité, de la fraîcheur… », a souligné l’entraîneur de 57 ans.

« Les joueurs français sont très chers », selon Kombouaré

Antoine Kombouaré a aussi dévoilé les coulisses de l’arrivée d’Osman Bukari. « Comme on n'a pas de cellule de recrutement, les copains ont appelé. Ils nous ont fait une proposition, on a regardé. On le suivait depuis trois semaines. Osman était la piste la plus faisable. Les joueurs français sont très chers », a-t-il raconté. Pour finir, le successeur de Raymond Domenech sur le banc de touche du FC Nantes a mis un coup de pression au joueur de 22 ans. « Il va falloir qu'Osman Bukari progresse dans la finition, qu'il marque des buts. C'est ce qu'on attend de lui », a-t-il exigé.