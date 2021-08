ASSE mercato : Officiel ! un taulier du club rebondi à Chypre

Publié par Thomas le 13 août 2021 à 20:15

Si le mercato stéphanois se montre très économe depuis le début de l’été dans le sens des signatures, de nombreux cadres ont en revanche vu leurs contrats se terminer, après de bons et loyaux services dans la Loire. Après Mathieu Debuchy qui vient de s’engager officiellement avec Valencienne en Ligue 2 c’est un autre joueur en fin de contrat à l' ASSE qui s’engage pour une nouvelle aventure, cette fois-ci bien loin de l’Hexagone. Après sept saisons à Sainté, Kevin Monnet-Paquet s’est envolé vers le championnat chypriote et l’Aris Limassol pour une saison (plus une en bonus).

ASSE mercato : Kevin Monnet-Paquet s’envole vers Chypre

Libre sur le marché des transferts après ne pas avoir été prolongé par l’AS Saint-Etienne, l’attaquant franco-rwandais de 32 ans a conclu un accord avec l’Aris Limassol, tout juste promu en première division chypriote. Très peu utilisé cette saison par Claude Puel, le joueur apportera son expérience après 14 ans dans le championnat français. Au club pendant 7 saisons, Monnet-Paquet n’aura inscrit que 19 buts en 208 rencontres officielles, un bilan qui n’aura su convaincre les supporters stéphanois.

Très touché économiquement notamment à cause de la crise sanitaire, l’ ASSE n’a pour l’instant réalisé aucune signature et se retrouve fortement amoindri pour la saison 2021/2022. Récemment porlongé d’une saison, le meilleur buteur du club au XXIème siècle Romain Hamouma s’était montré pessimiste quant à l’avenir du club « Je sais que la saison va être compliquée car les finances du club sont compliquées. Notamment pour aller chercher d’autres joueurs supplémentaires. Je pense que tout le monde est conscient de ça même les supporters ». La direction stéphanoise cherche néanmoins à se renforcer défensivement et pourrait récupérer en prêt le jeune Chrislain Matsima sous contrat avec l’AS Monaco, le défenseur français ne fait plus partie des plans de Niko Kovac sur le Rocher.