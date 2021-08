ASSE Mercato : C'est la crise à Sainté, un ancien confirme !

Publié par Ange A. le 12 août 2021 à 10:35

Ancien responsable du recrutement à l’AS Saint-Étienne, Julien Cordonnier est revenu sur son départ de l’ ASSE. Le nouveau responsable de La Berrichonne-Châteauroux en a profité pour jeter un froid sur le mercato de Saint-Étienne.

Julien Cordonnier donne la raison de son départ de l’ ASSE

Alors qu’un nouvel investisseur se fait attendre à l’AS Saint-Étienne, certains cadres de l’organigramme stéphanois n’ont pas attendu de claquer la porte. C’est notamment le cas de Julien Cordonnier. Ancien responsable de la cellule de recrutement de l’ ASSE, il officie désormais en National du côté de La Berrichonne-Châteauroux. Dans l’émission 100 % Foot, l’ancien défenseur central, aujourd’hui âgé de 41 ans, a justifié son départ de Saint-Étienne. Un départ lié à la situation économique difficile du club de l’Etrat.

« J’ai senti qu’à Saint-Etienne c'était difficile pour nous au niveau du recrutement parce que le club était dans une situation économique difficile. Je pars du principe que lorsqu’on travaille dans le recrutement, il faut être en capacité de finaliser des dossiers car c’est le but de notre métier. Là, j’avais le sentiment que ça devenait compliqué, que le club était dans une situation complexe. J’avais beaucoup de frustration », a expliqué le responsable castelroussin.

Toujours aucune recrue pour Puel cet été

La quiétude actuelle de l’AS Saint-Étienne confirme les propos de Julien Cordonnier. L’ ASSE n’a pas encore signé le moindre renfort depuis l’ouverture du mercato estival. Faute de liquidités, les Verts se tournent surtout vers des joueurs en fin de contrat ou ceux avec une faible valeur marchande sur le marché des transferts. Claude Puel espère réaliser quelques ventes pour renforcer son effectif professionnel. Le coach stéphanois s’est fixé comme priorité le recrutement d’un défenseur central et d’un attaquant. Reste plus qu’à savoir s’il sera exaucé d’ici le 31 août, date de clôture du mercato estival.