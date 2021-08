Bordeaux Mercato : Adli, Basic, les grandes annonces de Lopez

Publié par Ange A. le 14 août 2021 à 02:15

Ce vendredi était jour de présentation de Timothée Pembélé chez les Girondins de Bordeaux. Président du club au scapulaire, Gérard Lopez s’est prononcé sur les dossiers chauds du FCGB.

La grosse confidence de Lopez sur la suite du mercato de Bordeaux

Les Girondins de Bordeaux ont présenté Timothée Pembélé, leur nouvelle signature, ce vendredi. Le défenseur central de 18 ans est prêté avec option d’achat par le Paris Saint-Germain. En marge de la présentation de sa nouvelle recrue, Gérard Lopez a donné la tendance pour la suite du mercato. Le nouveau président des Girondins a notamment fait le point sur les possibles arrivées de Vitinho (Athletico Paranaense) et de Fransergio (Braga). « Ces deux joueurs sont vraiment intéressants, ils nous intéressent, mais ce ne sont pas des dossiers qui sont finalisés », a assuré le président bordelais en conférence de presse selon les propos relayés par Foot Mercato.

Deux départs dans les tuyaux chez les Girondins ?

Si quatre à cinq recrues sont attendues d’ici la clôture du mercato, des ventes sont également espérées chez les Girondins de Bordeaux. Dans sa sortie, Gérard Lopez a notamment ouvert la porte aux départs de Yacine Adli et de Toma Basic. Le premier est annoncé sur les tablettes de l’AC Milan tandis que le second est surveillé par plusieurs clubs italiens. « Si on tombe d’accord, ça se fera, sinon on est très heureux de garder Yacine Adli », a-t-il d’abord révélé au sujet du milieu de 20 ans. Concernant Basic, le patron du FCGB assure que c’est le joueur et son entourage qui veulent tenter une nouvelle aventure. « On a trois clubs dessus. Le joueur préfère clairement un club, et on va essayer de travailler avec eux pour que ce soit ça. Mais après, il y a deux autres offres donc il faudra faire un choix », a poursuivi l’ancien président du Lille OSC.