Stade Rennais : PSG, Man Utd, la réponse cash du clan Camavinga

Publié par Ange A. le 14 août 2021 à 11:29

Entraîneur du Stade Rennais, Bruno Génésio a lancé une sorte d’ultimatum à Eduardo Camavinga à qui on prête des envies de départ. Notamment au PSG ou à Manchester United. Jonathan Barnett, l’agent du jeune milieu de terrain, vient de se prononcer sur l’avenir de son protégé.

Camavinga à quitte ou double au Stade Rennais ?

Alors que la nouvelle campagne de Ligue 1 s’est ouverte, le doute entoure toujours l’avenir d’Eduardo Camavinga. Alors qu’il lui reste un an de contrat avec le Stade Rennais, le milieu de terrain âgé de 18 ans est annoncé sur le départ. Sauf que comme l’avait indiqué Nicolas Holveck, le président de Rennes, aucun prétendant n’est passé à l’offensive jusqu’ici. Des intérêts du Paris Saint-Germain et de Manchester United sont évoqués par nombre de confrères. Le responsable breton n’exclut donc pas d’offrir une prolongation à son poulain une fois le mercato clos. Seulement, celui-ci ne semble pas emballé par un éventuel renouvellement de son bail. Cette situation commence à agacer Bruno Génésio. En conférence de presse, le coach du SRFC a sommé son numéro 10 de trancher au plus vite sur son avenir.

Jonathan Barnett tempère au sujet de Camavinga

Président de Stellar Sports, l’agence d’Eduardo Camavinga, Jonathan Barnett est monté au créneau pour défendre son protégé. Le représentant du crack du Stade Rennais estime qu’il est encore prématuré pour régler la question de son futur. « Il est encore trop tôt pour prendre une décision sur son avenir », a lâché l’agent du joueur dans une interview accordée au média espagnol MadridistaReal. Le mercato estival étant encore ouvert jusqu’au 31 août, la situation du natif de Miconje pourrait se décanter dans les prochains jours. Reste à savoir s’il s’agira alors d’un départ pour le Paris SG, Manchester United ou d’une prolongation. Affaire à suivre donc...