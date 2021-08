ASSE Mercato : Décision de Puel concernant Miguel Trauco

Publié par ALEXIS le 14 août 2021 à 15:35

Annoncé sur le départ de l’ ASSE un temps, Miguel Trauco devrait finalement rester dans le Forez jusqu’à la fin de son bail, le 30 juin 2022.

ASSE : Miguel Trauco, parti pour rester à Saint-Étienne ?

Indésirable à l’ ASSE en début de saison dernière, Miguel Trauco avait finalement intégré le groupe de Claude Puel, pour pallier les absences de Gabriel Silva et Yvann Maçon (blessés). De retour du Brésil où il a participé à la Copa America avec la sélection du Pérou, le défenseur est annoncé sur le départ pendant ce mercato estival. Il fait partie des joueurs en fin de contrat en 2022 et poussés vers la porte de sortie. À l’été 2020, le N°13 de l’AS Saint-Étienne avait été courtisé par l’Olympiakos, mais l’intérêt du club grec ne l’avait pas emballé.

Cet été, le nom de Miguel Trauco est associé à Trabzonspor en Turquie. Un autre club hellène, précisément le PAOK Salonique, est aussi intéressé par les services de l’ancien arrière droit de Flamengo (Brésil). Alors que le marché des transferts de cet été se referme le 31 août 2021, But Football Club croit savoir que l’international péruvien (59 sélections) va finalement rester à l’ ASSE, sauf en cas d’offre intéressante pour toutes les parties.

D’après la source, le staff technique stéphanois « n'envisage pas son départ ». « Le latéral gauche devrait honorer sa dernière année de contrat, quitte à partir libre en fin de saison. Tel est en tout cas le scénario envisagé par Claude Puel aujourd'hui », a fait savoir le média.

Quelle est la valeur marchande du défenseur péruvien ?

Arrivé à l’ ASSE le 6 août 2019 en provenance de Rio de Janeiro, suite à son transfert d'un montant d’un million d’euros, Miguel Trauco est dans sa dernière année de contrat. Sa valeur marchande est de 1,8 M€ d’après Transfermarkt. Avec les Verts, il a pris part à 51 matchs, toutes compétitions confondues, a marqué 1 but et délivré 4 passes décisives. En Ligue 1, le défenseur de Sainté a disputé 45 matchs et a été titulaire 39 fois.