OM Mercato : La décision définitive est tombée pour Benedetto !

Publié par JEAN-LUC D le 14 août 2021 à 22:09

Arrivé à l’OM en 2019 en provenance de Boca Juniors, Dario Benedetto est annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines. À moins de trois semaines de la fin du mercato estival, l’attaquant argentin est désormais fixé sur sa situation à Marseille.

OM Mercato : Dario Benedetto s’en va !

Dario Benedetto n’ira pas au bout de son contrat qui court jusqu’au 30 juin 2023. Recruté pour 14 millions d’euros et attendu comme le grand attaquant de l’OM Champions Project, l’ancien buteur de Boca Juniors n’est pas parvenu à remplir ce rôle, malgré des débuts prometteurs. Barré par la concurrence de l’international polonais Arkadiusz Milik, le buteur argentin de 31 ans va aller chercher du temps de jeu loin de la Canebière même s’il s’est montré bien en forme durant la présaison.

En effet, RMC Sport révèle ce samedi que malgré une « implication sans faille à l'entrainement » depuis la reprise, Benedetto n’aura pas l’opportunité d’affronter son compatriote Lionel Messi lors des Classicos OM-PSG cette saison. La radio métropolitaine explique que même s’il l’apprécie, l’entraîneur de l'Olympique de Marseille Jorge Sampaoli ne peut pas garantir à son protégé un temps de jeu conséquent cette saison. La solution pour Benedetto c’est donc de partir et l’issue est imminente pour le natif de Berazategui.

Dario Benedetto proche du Betis Séville

Annoncé dans les plans de Sao Paulo et d’Elche, Dario Benedetto va finalement rejoindre la Liga et les rangs du Betis Séville. Selon les indiscrétions du journaliste italien Rudy Galetti, « Dario Benedetto - Real Betis, ce n'est qu'une question de temps. L’OM cherche son remplaçant : une fois trouvé, l'attaquant argentin pourra être transféré à Séville. » Les discussions entre les dirigeants de l’Olympique de Marseille et de leurs homologues du club andalou sont bien avancées et un accord pourrait être trouvé rapidement pour permettre à Pablo Longoria de remplacer l'Argentin. Dernièrement, c’est l’international norvégien Alexander Sorloth (25 ans) du RB Leipzig qui a été associé à l’OM.