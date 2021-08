OM Mercato : La réponse glaciale de David Luiz à Sampaoli

Publié par Ange A. le 15 août 2021 à 08:50

Un temps annoncé à l’Olympique de Marseille, David Luiz est finalement resté à quai. Toujours libre de tout contrat suite à son départ d’Arsenal, le défenseur central brésilien s’est confié sur son avenir.

David Luiz, la vérité sur le coup raté de Marseille

L’Olympique de Marseille a exploré plusieurs pistes afin de renforcer sa défense centrale cet été. L’OM a fini par conserver Leonardo Balerdi et recruter Luan Peres ainsi que William Saliba. Avant de boucler ces deux signatures, Pablo Longoria a tenté un coup avec David Luiz. Le défenseur central passé par le Paris Saint-Germain et Arsenal présente une situation contractuelle avantageuse. Il est en effet libre de tout contrat suite à la non-prolongation de son bal chez les Gunners d’Arsenal. Désireux d’accueillir Luiz à Marseille, Jorge Sampaoli l’avait notamment rencontré lors d’un séjour au Brésil. Mais au final, le Brésilien a décliné la proposition de l’OM. Interrogé par le Daily Mail, il s’est confié sur son avenir et justifié pourquoi il ne s’est toujours pas trouvé de point de chute.

Marseille pas à la hauteur pour signer Luiz ?

Le défenseur central assure vouloir évoluer dans un championnat relevé comme la Premier League. David Luiz déclare également qu’aucune offre jusqu’ici ne répond à ses attentes. « Les offres faites jusqu’à présent n’ont pas touché mon cœur. Je veux rester à un haut niveau. Peut-être que ce sera en Premier League. Je travaille tous les jours. Je veux de la pression, me battre pour des titres. Je veux ce sentiment de devoir gagner chaque semaine. C’est pour cela que j'ai toujours joué au football, et que je joue encore. Je veux me sentir vivant », a assuré le défenseur central de 34 ans un temps pisté par l’Olympique de Marseille. Reste plus qu’à savoir s’il sera exaucé d’ici la clôture du mercato estival ouvert jusqu’au 31 août.