OM Mercato : C’est bouclé, la piste David Luiz s’envole !

Publié par Timothée Jean le 29 juillet 2021 à 22:59

Annoncé un temps dans le viseur de l’ OM pour renforcer son secteur défensif, David Luiz va prendre une autre destination. Le défenseur brésilien serait sur le point de s’engager avec le club d’Adana Demirspor en Turquie.

OM Mercato : Clap de fin pour la piste David Luiz

David Luiz ne fera pas son retour en Ligue 1 cet été. Pisté un temps par l’Olympique de Marseille, le défenseur central devrait finalement poser ses valises du côté de la Turquie. Selon les informations obtenues par le média turc Fanatik, le joueur de 34 ans, libre depuis son départ d'Arsenal, a répondu favorablement à l’offre d’Adana Demirspor.

Il devrait signer un contrat de deux ans avec le promu e Super Lig, soit jusqu’en juin 2023. Les deux parties seraient en train de régler les derniers détails avant d’officialiser son transfert. Le club d’Adana Demirspor réalise ainsi un nouveau joli coup sur le marché des transferts après avoir recruté Mario Balotelli, Younès Belhanda et Benjamin Stambouli, qui étaient eux aussi libres de tout contrat.

En signant en Turquie, l’ancien défenseur du PSG a opté pour un projet ambitieux. Le président du club Murat Sancak a récemment promis de mettre le parquet pour renforcer au mieux l’effectif de son club afin de se donner toutes les chances de se maintenir dans l’élite la saison prochaine. De son côté, l’OM devra rapidement faire une croix sur cette piste.

Marseille mise sur d'autres défenseurs

Passé par le Paris Saint-Germain, Chelsea puis Arsenal, David Luiz avait entamé des discussions avec des émissaires de l'OM. L’entraineur Jorge Sampaoli souhaitait l’avoir au sein de son effectif, d’autant plus que le défenseur brésilien représentait une belle opportunité du marché. Il était libre de tout contrat. Mais finalement, l’OM et son entraîneur ont préféré miser sur d’autres options défensives. Les défenseurs centraux Leonardo Balerdi, William Saliba et Luan Peres se sont officiellement engagés avec Marseille.