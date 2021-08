Mercato RC Lens : Un renfort déjà promis à Haise cet hiver ?

Publié par Ange A. le 16 août 2021 à 11:40

Le Racing Club de Lens prépare déjà le mercato d’hiver. Aux dernières nouvelles, la direction du RC Lens a coché le nom d’un milieu de terrain qui vient de rejoindre la Belgique.

Mercato RC Lens : Des renforts encore espérés au RCL

Avec huit recrues déjà officialisées, le Racing Club de Lens a le vent en poupe cet été. Malgré ces signatures, Franck Haise attend encore du renfort. Le coach des Sang et or souhaite en effet enrôler un joueur offensif pour compenser le départ d’Arnaud Kalimuendo. Auteur de 8 buts et 6 passes décisives lors de la campagne 2020-2021, l’attaquant de 19 ans est retourné au Paris Saint-Germain. Le PSG n’a pas souhaité vendre son jeune buteur à Lens qui disposait d’une option d’achat. Dans l’attente d’un nouvel attaquant, le club artésien se projette déjà sur le mercato d’hiver. Selon les informations de MSV Foot, Lens a déjà coché le nom d’un milieu de terrain pour la prochaine fenêtre des transferts.

Les Sang et Or sur un coup en Belgique

« Le RC Lens aurait un milieu tout fraîchement arrivé dans le championnat belge dans son collimateur, il s’agirait d’un véritable coup de cœur. Le board nordiste ne formulera cependant pas d’offre lors de ce mercato », écrit la source sur son compte Twitter sans dévoiler l’identité du joueur en question. Le nom du milieu ne devrait pas tarder à circuler tant l’insider promet de plus amples informations. Proche de décrocher une place européenne la saison dernière pour son retour en Ligue 1, le pensionnaire de Bollaert entend bien se hisser plus haut au classement cette année. Le recrutement déjà effectué lors de ce mercato d’été démontre à suffisance les ambitions des Sang et Or.