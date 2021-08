OM Mercato : Un terrible dénouement pour Boubacar Kamara ?

Publié par Timothée Jean le 17 août 2021 à 22:15

À une année de la fin de son contrat avec l’ OM, Boubacar Kamara est toujours dans le flou concernant son avenir. Mais le minot marseillais devrait vite trancher.

OM Mercato : La décision de Boubacar Kamara connue ?

C’est l’un des dossiers qui animent le mercato de l’Olympique de Marseille depuis quelques jours. Boubacar Kamara va-t-il prolonger ou partir ? Le milieu polyvalent, dont le bail avec l’ OM expire en juin prochain, devra trancher. D’ailleurs, en marge des présentations de Cengiz Ünder et Luan Peres,Pablo Longoria avait fait passer un message très clair à son jeune joueur. Le président marseillais invitait le milieu défensi à prendre une décision le plus rapidement possible cncernant son avenir.

Seulement, cela fait maintenant plusieurs semaines que Boubacar Kamara est toujours en pleine réflexion sur la suite de sa carrière. L’Équipe fait d’ailleurs une révélation concernant ce feuilleton, assurant un dénouement imminent pour le joueur de l’ OM. La direction marseillaise a fait savoir à Boubacar Kamara qu’elle souhaitait être fixée sur son choix avant la fin du mercato estival. Mais le joueur de 21 ans est toujours hésitant. Le quotidien sportif rapporte alors que le milieu polyvalent prend volontairement son temps dans l’espoir de jouer une dernière saison à Marseille avant de partir libre en juin prochain. Sauf que sa direction ne l’entend pas de cette oreille.

Les représentants du jeune joueur temporisent pour son départ

Afin d’éviter que Boubacar Kamara parte gratuitement dans un an, la direction marseillaise envisage désormais de le vendre avant la fin du mercato estival, prévue le 31 août prochain. Plusieurs clubs européens, dont Newcastle ou encore le FC Séville, s’activent déjà pour boucler son transfert. Mais les représentants du jeune joueur temporisent. « Kamara est surveillé en Europe depuis plusieurs années, mais il faudra que ses agents ouvrent la porte », assure la source. Ce dossier promet d'être difficile à conclure.