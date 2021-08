Mercato PSG: Harry Kane après Messi, un obstacle pour Paris ?

Publié par JEAN-LUC D le 18 août 2021 à 07:15

Déterminé à quitter Tottenham cet été, Harry Kane pourrait être la grosse surprise du PSG après l’arrivée de Lionel Messi. La probabilité existe bel et bien, mais à une certaine condition.

PSG Mercato : L’option Harry Kane de plus en plus probable ?

Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2024, Harry Kane ne veut plus poursuivre l’aventure avec Tottenham. Désireux de gagner des titres, l’international ne veut plus perdre de temps à 28 ans. Il souhaite rejoindre Manchester City et Pep Guardiola. Seulement, les Spurs ne sont pas vraiment chauds à l’idée de renforcer un concurrent direct en Premier League. Toutefois, The Athletic révèle qu’aucune négociation n’a eu lieu entre les dirigeants de Tottenham et leurs homologues de Manchester City concernant un probable transfert du meilleur buteur de la saison dernière en Premier League.

Des sources proches du dossier révèlent que le président des Spurs, Daniel Levy, n’est pas forcément vendeur, mais si cela devait finalement arriver, il privilégierait un transfert à l’étranger. Une décision qui place le Paris Saint-Germain dans une position favorable dans ce dossier. Cependant, l’affaire est encore loin d’être bouclée.

Le PSG prêt à une folie pour Harry Kane ?

Pour déloger Harry Kane de Tottenham, il va falloir sortir le chéquier. En effet, le journaliste de Sky Sports Dharmesh Sheth annonce que la direction du club londonien pourrait finalement laisser partir le natif de London si un club lui présentait une offre de 175 millions d’euros. « Je me demande juste s'il y a des conversations en cours, s'ils ont fixé une sorte de deadline pour répondre au prix fixé par Tottenham que nous pensons être d'environ 175M€ », explique le spécial mercato du média anglais.

Dharmesh Sheth explique ce gros montant par le fait que « plus cela dure, moins les Spurs ont de chances de trouver un remplaçant pour Harry Kane dans le temps qu’il restera. » En cas de départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le PSG pourrait donc lancer une offensive pour tenter de s’attacher les services de Kane. Affaire à suivre donc…