OL : Marcelo accusé, Anthony Lopes défendu par Vercoutre

Publié par ALEXIS le 18 août 2021 à 23:11

Marcelo, défenseur central de l’ OL, a été écarté du groupe professionnel après la défaite contre Angers SCO, dimanche (3-0). Sur les deux premières journées de Ligue 1, Anthony Lopes n’est pas exempt de tout reproche. Mais, il est défendu par Rémy Vercoutre.

OL : Rémy Vercoutre vante les qualités d'Anthony Lopes

La direction de l’ OL a envoyé Marcelo en équipe réserve après son match raté à Angers et « son comportement inapproprié dans les vestiaires ». Le club rhodanien précise que la décision a été « prise unanimement par l’ensemble de la direction sportive de l’Olympique Lyonnais ». Il faut noter que le Brésilien a été auteur d’un but contre son camp et de plusieurs erreurs défensives lors du match de la 2e journée de Ligue 1. Cependant, il n’est pas le seul coupable au sein de l’équipe des Gones. Le gardien de but Anthony Lopes (30 ans) n’est pas exempt de tout reproche, sur les buts encaissés contre le SCO.

En tout cas, le portier N°1 de l’ OL n’est plus le dernier rempart des Gones, ces dernières saisons. Malgré cela, il a le soutien de son nouvel entraîneur Rémy Vercoutre (41 ans). Ce dernier est monté au créneau pour défendre l’international portugais avec qui il a été en concurrence lors de la saison 2013-2014, sous les ordres de Rémi Garde. « Je connais très bien Anthony Lopes. À l'époque, c'est lui qui m'avait mis de côté, qui m'avait relégué au poste de numéro 2. J'ai vu l'adversité entre nous être nourrie au quotidien, j'ai vu ce garçon émerger. Je le connais presque par cœur », a expliqué l'ancien portier de l’OL, sur la télévision du club.

Vercoutre évoque la confiance entre lui et son nouveau poulain

Les deux hommes se connaissent donc bien et collaborent sans souci. « On se connaît. On a une honnêteté brutale entre nous. Il faut être prêt à entendre ces mots, qui peuvent faire mal. Il faut être capable d'encaisser, et nous sommes préparés à nous dire les choses. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on avance en toute confiance », a souligné Rémy Vercoutre, tout en indiquant : « Anthony Lopes est quelqu'un qui marche à l'affectif, au cœur, et je suis un peu pareil ».