Ayant entamé la préparation hivernale à la tête de l’équipe professionnelle de l’OL, Pierre Sage est finalement confirmé a son poste d’entraineur principal, jusqu’à la fin de la saison.

Mercato : Sage reste l'entraineur de Lyon jusqu'à la fin de la saison

Nommé à la succession de Fabio Grosso, fin novembre, Pierre Sage a redressé la barre de l’OL juste avant la fin de la phase aller du championnat. Grâce à trois victoires consécutives en Ligue 1, Lyon est remonté au classement, de la dernière place à la 15e place, hors de la zone rouge à la mi-saison. De retour des vacances, le technicien de 44 ans a entamé la préparation avec son staff technique, mais toujours avec le statut de coach intérimaire.

A deux jours de la reprise du championnat, Pierre Sage est confirmé entraineur principal de l’équipe professionnelle de l’OL, jusqu’à la fin de la saison 2023-2024. Le club rhodanien a fini par l’indiquer dans un communiqué officiel ce jeudi, en indiquant qu’il « poursuit sa mission au sein de l’équipe professionnelle ».

OL : Le staff de Pierre Sage renforcé

Mais l’ancien directeur du centre de formation de Lyon a vu son staff technique renforcer, pour la seconde partie de la saison. En plus de Jérémie Bréchet et Rémy Vercoutre, Jamal Alioui, ancien joueur professionnel formé à l'OL, et Damien Della Santa, spécialiste du développement individuel ont rejoint l’équipe. Rappelons que Pierre Sage a entamé l’année 2024 comme il avait fini 2023. Son équipe a éliminé Pontarlier (0-3) en 32e de finale de la coupe de France et affrontera Bergerac (N2) en 16e de finale, le vendredi 19 janvier.

Pour son premier match de Ligue 1 en 2024, l'OL se déplace en Normandie pour y affronter le Havre AC, dimanche (17h05), avec trois recrues dans son effectif : Lucas Perri (gardien de but), Adryelson (défenseur central) et Malick Fofana (attaquant).