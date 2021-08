Mercato PSG : Leonardo reçoit une bonne nouvelle pour Kurzawa

Publié par Ange A. le 19 août 2021 à 11:35

Sur le départ au Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa était ciblé par l’Olympique Lyonnais. Alors que les négociations pour son départ vers l’OL viennent d’échouer, le latéral gauche du PSG se retrouve sur les tablettes d’un prétendant en Premier League.

Pas de départ à Lyon pour Layvin Kurzawa

En quête d’un nouvel arrière gauche, l’Olympique Lyonnais avait jeté son dévolu sur Layvin Kurzawa. Bien qu’encore sous contrat jusqu’en 2024, le latéral gauche est un candidat au départ cet été. La tendance actuelle prouve qu’il n’intègre pas vraiment les plans de Mauricio Pochettino. Il n’a pas encore disputé la moindre minute depuis le début du championnat et n’a joué que 9 minutes lors du Trophée des champions (défaite 1-0 contre Lille). Poussé vers la sortie, le latéral de 28 ans ne rejoindra pas pour autant Lyon. Le club de Jean-Michel Aulas pourrait signer l’Italien Emerson Palmieri de Chelsea dans les prochaines heures. Le défenseur du Paris Saint-Germain pourrait quant à lui débarquer en Premier League.

Un club londonien prêt à filer un coup de main à Leonardo ?

Selon Loïc Tanzi, West Ham pourrait débarrasser le Paris Saint-Germain de Layvin Kurzawa. Le journaliste de RMC Sport indique que le club londonien « est également entré dans la course pour le joueur de 28 ans ». Reste maintenant à savoir sous quelle forme les Hammers comptent enrôler le latéral tricolore (13 sélections et 1 but). En cas de signature à West Ham, Kurzawa se verrait exaucer. Le latéral souhaiterait rejoindre l’Angleterre en cas de départ. À Londres, il retrouverait un coéquipier également poussé vers la sortie cet été.

Le pensionnaire de Premier League s’est déjà attaché les services d’un Parisien en la personne d’Alphonse Areola. Avec la forte concurrence à son poste au PSG, le portier a été recruté par West Ham dans le cadre d’un prêt payant avec option d’achat. Pour laisser filer l'ancien défenseur de l'AS Monaco, le PSG réclame un chèque de 10 millions d'euros.