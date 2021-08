ASSE Mercato : Un protégé de Claude Puel est cash sur son avenir

Publié par ALEXIS le 19 août 2021 à 14:15

Lucas Gourna-Douath a prolongé son contrat avec l’ ASSE, son club formateur, la semaine dernière. Revenu sur sa nouvelle signature, il a répondu à l’intérêt de grands clubs européens qui le courtisent.

ASSE : Lucas Gourna-Douath « fier de s'inscrire dans la durée à Saint-Étienne »

Après son premier contrat professionnel signé à l' ASSE le 5 juin 2020 à 16 ans et 10 mois, Lucas Gourna-Douath a prolongé son bail chez les Verts jusqu’en juin 2025, jeudi dernier. Il avait exprimé sa grande joie de poursuivre l’aventure dans le cocon famille stéphanois. « Mon objectif premier était de prolonger dans mon club formateur. Il m'a tout donné, je me sens redevable depuis que je suis ici. C'est une fierté de m'inscrire dans la durée avec l'AS Saint-Étienne. Je suis très bien entouré. C'est mon choix et celui de ma famille de poursuivre ici », avait-il confié après avoir paraphé son nouveau contrat de 2 années supplémentaires.

La pépite ne prête pas attention à l'intérêt de grands clubs

Une semaine après sa prolongation, le jeune milieu de terrain a répondu aux clubs, et non des moindres, qui le convoitent. Lucas Gourna-Douath souhaite en effet poursuivre sa progression à l’ ASSE. « C'est bien pour moi de pouvoir continuer ma progression ici. Je suis encore en formation. C'est un bon endroit pour m’épanouir », a-t-il confié à But Football Club. Le nom de la pépite stéphanoise a été associé à Chelsea, l’AC Milan, le Borussia Dortmund ou encore le RB Leipzig, pendant ce mercato estival. Pas de quoi perturber le joueur de 18 ans. « J’ai vu sur les réseaux. Mais moi, je me concentre sur mon club, sur mon jeu », a-t-il répondu.

Lancé en Ligue 1 la saison dernière à 17 ans, Lucas Gourna-Douath avait disputé 30 matchs en Ligue 1, mais avait été titulaire seulement 13 fois. Après une bonne préparation estivale, il a pris part au match de la 2e journée de Ligue 1 entre l' ASSE et le RC Lens (2-2), dimanche dernier.