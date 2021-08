Mercato Benfica : Eto'o fait des essais au Portugal !

Publié par Thomas le 20 août 2021 à 00:55

Si Samuel Eto’o à bien raccroché les crampons après une carrière grandiose, la relève semble être assurée par son fils Etienne, qui passe actuellement des essais pour intégrer les rangs du Benfica Lisbonne au Portugal.

Après une saison passée dans les rangs du Real Oviedo en deuxième division espagnole, Etienne Eto’o, fils du légendaire Samuel Eto’o, est actuellement à Lisbonne au Portugal pour passer des tests avec le Benfica, qui a terminé 3e de Liga Nos la saison dernière. L’international U20 du Cameroun avait été libéré par le club espagnol et était à la recherche d’un nouveau challenge comme l’annonce le tabloïd britannique The Sun. « Eto’o Jr s’entraîne maintenant avec la deuxième équipe du Benfica - qui évolue en deuxième division du championnat de football portugais - en vue de signer un contrat. » L’attaquant se montre très ambitieux avec sa carrière, lui qui souhaite suivre les pas de son père en jouant dans les plus grands clubs européens.

Né à Majorque, Etienne Eto’o possède la double nationalité, camerounaise et espagnole, comme son père, qui avait obtenu la double nationalité en 2007 lors de son passage au FC Barcelone. En février dernier, il a participé à la CAN U20 avec le Cameroun, où il avait notamment inscrit un superbe doublé en poules contre le Mozambique. Le jeune buteur de 19 ans a néanmoins du chemin à parcourir pour égaler la carrière glorieuse de son père.

Eto'o : Un jeune joueur baigné dans le foot

Etienne Eto’o Pineda de son nom complet, en plus de son paternel, possède deux membres de sa famille qui ont eu un rapport avec le football : ses deux oncles David et Etienne, qui ont tous deux connus des fortunes diverses. Les deux footballeurs ne se sont jamais hissés au très haut niveau, si David a côtoyé la Ligue 2 avec Sedan, Etienne a été aperçu la dernière fois au FC Lustenau en division autrichienne.