OL Mercato : Emerson est à Lyon, signature imminente !

Publié par ALEXIS le 19 août 2021 à 13:10

Comme annoncé mercredi, Emerson Palmieri est arrivé à Lyon tard dans la nuit afin de s’engager avec l’ OL, s’il satisfait à la traditionnelle visite médicale.

OL : Emerson Palmieri, 3e recrue estivale des Lyonnais

Emerson Palmieri devrait être la 3e recrue estivale de l’ OL, sauf retournement de situation. Il a débarqué à Lyon en provenance de Londres pour intégrer l’équipe de Peter Bosz. Cela sous la forme d’un prêt d’une saison, sans option d’achat d'après L'Equipe. Le défenseur de Chelsea est arrivé dans la capitale des Gaules tard dans la nuit de mercredi à jeudi. Il devrait passer sa visite médicale à la clinique lyonnaise Paul-Santy, avant la signature de son contrat avec l'Olympique Lyonnais. Le recrutement de l’arrière gauche Italo-Brésilien devrait accélérer le départ de Maxwel Cornet courtisé par Burnley FC en Premier League et Hertha Berlin en Bundesliga.

Rappelons que l’ OL a enregistré deux renforts arrivés libres de tout engagement : Damien Da Silva (défenseur central) débarqué du Stade Rennais et Henrique Silva Milagres (arrière latéral gauche) venu du Vasco de Gama (Brésil). Emerson Palmieri serait donc en concurrence avec son compatriote brésilien, si Cornet est transféré comme prévu.

Le défenseur Italo-Brésilien en quête de temps de jeu

À noter que le joueur de 27 ans n’avait pas de temps de jeu avec les Blues, surtout depuis l’arrivée de Thomas Tuchel en janvier 2021. Il était barré par la forte concurrence de Marcos Alonso et Ben Chilwell. La saison dernière, Emerson Palmieri a fait seulement 15 apparitions, toutes compétitions confondues, soit 6 en championnat, 5 en FA Cup (coupe d’Angleterre), 2 en Ligue des champions et 2 en EFL Cup (coupe de la Ligue). Depuis son transfert de l’AS Rome à Chelsea en janvier 2018, il a disputé 71 matchs, toutes compétitions confondues, pour 2 buts et 5 passes décisives.