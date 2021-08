PSG Mercato : Paris ou Real, une première décision de Pogba tombe

Publié par JEAN-LUC D le 20 août 2021 à 13:55

Le PSG espère toujours une ouverture pour Paul Pogba dans les derniers instants du mercato estival. Sinon le milieu de terrain français va aller jusqu’au terme de son engagement avec Manchester United. Également placé dans le collimateur du Real Madrid, le joueur de 28 ans a une préférence pour son prochain club.

Le PSG surveille la situation de Paul Pogba

Malgré le renfort hautement salué de Georginio Wijnaldum, le Paris Saint-Germain continue de travailler en coulisses sur le dossier Paul Pogba. Si le milieu de terrain tricolore ne signe pas un nouveau bail avec Manchester United cet été, il sera libre de s’engager avec le club de son choix dès le 1er janvier 2022. Un timing parfait, mais le Paris SG risque de faire face à une rude concurrence.

Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo aimeraient donc recruter Paul Pogba d’ici le 31 août après avoir réalisé quelques ventes au préalable. Les dirigeants parisiens surveillent avec attention la situation de l’ancien joueur de la Juventus de Turin. Toutefois, le vice-champion de France n’est pas le seul à avoir les mêmes pensées pour le champion du monde 2018.

Le Real Madrid concurrence le PSG pour Pogba

D’après les informations du quotidien AS, le Real Madrid table sur le même scénario que le Paris Saint-Germain pour Paul Pogba. Grand fan de l’international français, Carlo Ancelotti est prêt à tout pour convaincre la Pioche de le rejoindre à Madrid. Face à la détermination de l’entraîneur madrilène, le journal espagnol assure que le PSG et les Merengues vont sûrement se livrer un « duel pour Pogba » pendant les prochaines semaines ou les mois à venir.

Cependant, AS révèle qu’entre les deux clubs, Paul Pogba « préfère aller à Madrid, club qu’il veut rejoindre depuis des années », mais que « le PSG peut lui offrir plus d’argent » au niveau du salaire et de la prime à la signature. Toujours selon la même source, le club de la capitale souhaite faire venir le protégé d’Ole Gunnar Solskjær pour renforcer l’identité du projet francilien avec une nouvelle star française. De son côté, Sky Sports révèle qu’en secret, Pogba serait emballé à l’idée d’évoluer dans la même équipe que Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé et toutes les autres stars de l’effectif parisien.