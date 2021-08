Mercato PSG : 30M€, Camavinga proche de signer à Paris ?

Publié par JEAN-LUC D le 20 août 2021 à 17:15

Comme l’a reconnu Mauricio Pochettino, jeudi, en conférence de presse, le PSG ne se privera pas d’un ou deux derniers coups avant la fermeture du mercato. Eduardo Camavinga, sous contrat au Stade Rennais jusqu’en 2022, se rapproche ainsi du club de la capitale selon une source locale.

Le PSG avance pour Eduardo Camavinga

Après Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi, le Paris Saint-Germain ne semble pas encore rassasié. À un an de la fin de son engagement initial et refusant catégoriquement de parapher un nouveau bail, Eduardo Camavinga serait ainsi sur le point de rejoindre le club parisien. En effet, selon le quotidien Le Parisien, le vice-champion de France a passé la vitesse supérieure pour le milieu de terrain du Stade Rennais.

« Les négociations ont été ouvertes il y a plusieurs mois entre les deux parties et Paris a au moins deux atouts dans sa manche : l’international français de 18 ans rêve de rejoindre le club de la capitale et il ne souhaite pas prolonger en Bretagne. » Tout pourrait se régler assez rapidement puisque le SRFC ne compte pas le laisser libre dans douze mois. Surtout que le club breton est désormais prêt à accepter un chèque beaucoup moins élevé que les 100 millions d’euros qu’il réclamait au début de l’été.

Eduardo Camavinga au PSG pour 30M€ ?

Début août, le directeur sportif du Stade Rennais, Florian Maurice, a été très clair au micro de Prime Video concernant le dossier Eduardo Camavinga : « Quand un joueur arrive à un an de la fin de son contrat, soit il s'en va, soit il prolonge. » Et comme à une dizaine de jours de la fin du mercato, l’international tricolore refuse toujours de signer un nouveau contrat, il va quitter la Bretagne d’ici le 31 août.

Le joueur de 18 ans devrait rejoindre le Paris Saint-Germain pour poursuivre sa progression et confirmer dans son pays comme l'a fait Kylian Mbappé. Le journal régional ajoute que Leonardo va prochainement rencontrer son homologue rennais pour tenter de finaliser l’opération. Paris étant dans l’obligation de vendre avant tout achat, Leonardo veut négocier au rabais les 30 millions d’euros que les Rennais réclament pour Camavinga. Toujours selon la même source, une arrivée du natif de Miconje à Paris mettrait fin à la piste Paul Pogba pour cet été.