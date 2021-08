Mercato PSG : Messi, ce qu'il rapporte déjà au Paris St-Germain

Publié par Thomas le 20 août 2021 à 19:15

Véritable évènement en France, l’arrivée du sextuple Ballon D’or argentin, Lionel Messi, au PSG a envoyé le club Rouge et Bleu dans une autre dimension. En plus de former l'un des trios offensifs les plus alléchants de l’histoire du foot avec Kylian Mbappé et Neymar, l'argentin est une véritable cache-machine pour son nouveau club et la France.

PSG Mercato : Un investissement couvert en deux jours juste avec les maillots !

Si l’arrivée de Leo Messi dans la capitale française s’est faite sans débourser la moindre indemnité de transfert, après s’être retrouvé libre de tout contrat le 1er juillet, le club a néanmoins dû assurer le très gros salaire de l’Argentin qui s’élève à 41 millions d’euros net par an (102 M€ en comptant impôts...). Si le montant a de quoi faire tourner la tête, il n’est pas rare de voir de telles sommes de nos jours dans le milieu du football, et que derrière cet investissement, le président Nasser Al-Khelaïfi compte bien y gagner financièrement.

Sur un maillot de foot à 150 € floqué Messi, le PSG récupère 40 %, Nike 30 % et le joueur 30 %. En 24h, les maillots au nom de l’Argentin se sont envolés à plus de 800 000 exemplaires ! Cela a rapporté au club pas moins de 48 millions d’euros, soit presque 50 % de l’investissement total mentionné plus haut. Si Fabien Allègre, le directeur de la diversification du club, confirme un record historique de vente de maillot, ce dernier se veut néanmoins prudent sur les chiffres annoncés. Pour lui, il est encore difficile d’estimer le nombre d’équipements floqués Messi vendus, d’autant que l’offre semble bien inférieure à la demande (beaucoup de ruptures de stock).

Sur Instagram, le club français a enregistré plus de 8 millions de nouveaux followers depuis l'arrivée de Messi. Un chiffre historique, qui témoigne aussi du côté bankable que possède l'Argentin et son influence sur les réseaux sociaux.

Messi, une aubaine financière pour la France

Le PSG n’est pas le seul à profiter financièrement de la venue d’une telle bulle économique qu’est Lionel Messi. Sur le plan comptable, le natif de Rosario va rapporter beaucoup, vraiment beaucoup à la France, en termes d’impôt et de sécurité sociale. Sur son salaire annuel de 41 millions d’euros, ont été soustraits 38,1 M€ de prestations annuelles de sécurité sociale, puis 10,9 M€ en impôts versés au Trésor Public. Au total, en 3 ans de contrat, La Pulga rapportera pas moins de 147,3 millions d’euros à la France (source : Le Point).

Cet apport économique considérable ne doit cependant pas éclipser le faussé créé par le club de la capitale sur le plan sportif, qui avec cette recrue, accentue davantage les disparités déjà bien existantes entre les clubs de Ligue 1 et le club-Etat qu’est devenu le PSG sous l’ère QSI.