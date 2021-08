OM Mercato : Sampaoli s'en prend au recrutement parisien

Publié par Thomas le 13 août 2021 à 19:30

Véritable coup de tonnerre en Ligue 1, l’arrivée du sextuple Ballon d’Or Lionel Messi au Paris Saint-Germain a creusé davantage le fossé déjà bien existant entre le club de la capitale et la concurrence. Si pour certains l’arrivée d’un tel joueur est une formidable nouvelle pour la France et le championnat, pour beaucoup d’autres, cela relève de l’injustice par rapport à d'autres clubs qui ne peuvent se permettre de telles folies financières.

Si cet été, l’ OM pouvait entrevoir une possibilité de déloger le PSG en championnat, grâce à un mercato de haute volée, l’arrivée du meilleur joueur de la planète chez l’ennemi a anéanti toute espérance. Interrogé aujourd’hui sur cette arrivée, l’entraîneur olympien, Jorge Sampaoli, qui a eu Messi sous ses ordres avec l’Argentine, n’a pas manqué de s'en prendre au mercato parisien, qu’il juge injuste.

OM Mercato : Sampaoli « Le pouvoir est plus fort que la justice »

Lors de sa conférence de presse en marge de la rencontre contre Bordeaux ce dimanche soir, l’entraîneur marseillais s’est montré très virulent quant à l’arrivée de la star argentine Leo Messi au PSG. Selon lui, le championnat est biaisé avec ce genre de coup financier et tend à le devenir davantage dans le futur. Le technicien argentin se veut pessimiste quant à une équité dans le championnat de France « Avec l’arrivée du meilleur joueur du monde, la différence (entre le pouvoir et la justice) a encore augmenté… Mais cette différence ne va pas cesser d’évoluer, et pour moi ça veut aussi dire que la justice s’éloigne. »

« J’aimerai que dans le futur, les autres clubs historiques comme l’ OM aient les mêmes possibilités financières du PSG pour qu’il y ait plus d’équité. » Si les reproches faits par l’ancien coach du FC Séville semblent légitimes, l’Olympique de Marseille n’est cependant pas en reste sur le marché des transferts. Les dirigeants olympiens et notamment Pablo Longoria, réalisent un mercato très dépensier, avec pas moins de huit arrivées de taille (plus de futures signatures prévues) pour une dépense totale avoisinant les 50 millions d’euros. À titre comparatif, des clubs comme Bordeaux où Saint-Etienne n’ont presque rien dépensé lors de ce mercato estival.