PSG Mercato : Haaland a fixé la date de son départ de Dortmund !

Publié par JEAN-LUC D le 21 août 2021 à 05:15

S’il devait perdre Kylian Mbappé, le PSG fait partie des clubs qui sont prêts à tout pour attirer Erling Haaland, le phénomène norvégien du Borussia Dortmund. Lié au club allemand jusqu’en juin 2024, l’attaquant de 21 ans aurait déjà tout programmé pour la suite de sa carrière.

Erling Haaland, une dernière saison avec le BVB ?

D’après les informations du quotidien espagnol Marca, Erling Haaland veut disputer une dernière saison sous le maillot du Borussia Dortmund. Alors que le club allemand a fixé sa clause libératoire à 75 millions d’euros à compter du 1er septembre. L’international norvégien estime donc qu’une année de plus à Dortmund pour grandir encore plus est la meilleure solution. En accord avec sa direction et son agent Mino Raiola, Erling Haaland a donc pris la résolution de rester chez les Borussen toute cette saison 2021-2022.

Aux prétendants de son poulain, notamment le Real Madrid et le FC Barcelone, Mino Raiola aurait tenu le même discours : « un transfert cet été n’est pas envisageable et ce ne sera qu’à partir du 1er septembre qu’un accord pourra être trouvé. » Une situation déjà profitable au Paris Saint-Germain ?

Accord entre le PSG et Raiola pour Erling Haaland ?

Si Kylian Mbappé venait à rejoindre librement le Real Madrid l’été prochain, Erling Braut Haaland pourrait débarquer dans la capitale française pour lui succéder au sein de l’équipe de Mauricio Pochettino. En effet, selon la chaîne américaine ESPN, Nasser Al-Khelaïfi et Mino Raiola ont d’ores et déjà trouvé un accord en vue d’un éventuel transfert du Golden Boy 2020.

Mais l’affaire est encore loin d’être gagnée puisque l’ancien buteur du RB Salzbourg est dans les plans de presque tous les grands clubs européens. Sans compter que la préférence du joueur va en premier à la Liga ensuite à la Premier League. Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo vont donc devoir se monter très convainquant pour l’attirer en Ligue 1. Mais la présence de Lionel Messi pourrait être un atout non négligeable pour le Paris Saint-Germain.