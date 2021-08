PSG Mercato: Haaland après Messi, accord annoncé avec Mino Raiola

Publié par JEAN-LUC D le 16 août 2021 à 09:20

Après avoir réalisé le coup du siècle avec Lionel Messi, venu gratuitement du Barça, le PSG pourrait à nouveau faire trembler la planète foot en s’offrant les services d'Erling Braut Haaland. Leonardo aurait même déjà trouvé un accord avec Mino Raiola, l’agent de l’attaquant du Borussia Dortmund.

Erling Braut Haaland déjà promis au PSG pour l’été 2022 ?

Annoncé un peu partout en Europe cet été, Erling Braut Haaland devrait finalement poursuivre l’aventure en Bundesliga avec le Borussia Dortmund. Toutefois, la situation pourrait carrément changer à la fin de la saison. Lié au club allemand jusqu’en juin 2024, l’international norvégien de 21 ans va être disponible pour un montant de 75 millions d’euros lors du mercato estival de 2022. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain qui devra alors trouver un remplaçant à Kylian Mbappé libre à cette même période.

Selon la chaîne américaine ESPN, les dirigeants parisiens se préparent d’ores et déjà à cette éventualité. Forts de leur excellente relation avec Mino Raiola, le représentant du phénomène norvégien, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo se seraient mis d’accord avec lui pour le joueur du Borussia Dortmund. Après Lionel Messi, le PSG pourrait donc frapper un autre très gros coup dans un an. Mais il faudra également battre la concurrence du Real Madrid dans ce dossier.

Duel épique à venir entre le PSG et le Real Madrid

D’après le Daily Mirror, le Real Madrid est à l’heure actuelle la destination privilégiée d’Erling Braut Haaland. Le tabloïd britannique assure que Florentino Pérez et les siens travaillent en coulisses sur l’arrivée libre de Kylian Mbappé et le transfert du numéro 9 de Dortmund. À en croire les révélations du Transfer Window Podcast, l’ancien avant-centre du RB Salzbourg a d’ores et déjà prévenu sa direction que s’il doit quitter la Bundesliga l’été prochain, c’est uniquement pour aller au Real Madrid. Certaines sources à Dortmund annoncent même un accord secret entre les Merengues et le BVB pour le transfert de Haaland l’été prochain.

Le PSG est donc prévenu.