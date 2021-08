OL Mercato : Juninho s’enflamme déjà pour la recrue Emerson

Publié par ALEXIS le 21 août 2021 à 12:25

Troisième recrue estivale en date de l’ OL, Emerson Palmieri a débarqué à Lyon avec trois titres européens remportés 2021. Juninho se réjouit de la signature du défenseur de Chelsea et l’encense déjà.

OL : Juninho « Emerson est un joueur qui connaît le très haut niveau »

En manque de temps de jeu à Chelsea, Emerson Palmieri jouera avec l’ OL cette saison. Il a été prêté au club de Ligue 1, jeudi, pour une saison sans option d’achat. Réagissant à la signature du défenseur à l’Olympique Lyonnais, Juninho s’est réjoui de l'arrivée de ce renfort de taille. « Emerson est un joueur qui est en Europe depuis longtemps. Il connaît le très haut niveau », a-t-il déclaré dans un interview sur OL Play.

« On savait qu’il fallait chercher deux défenseurs gauches après le départ de Melvin Bard et le prêt de Youssouf Koné. On a réussi à recruter aussi Henrique (arrivé de Vasco de Gama, Brésil) pour être une deuxième option. On cherchait un profil comme Emerson. L’opportunité était là. On espère le voir dimanche sur le terrain », a expliqué le Directeur sportif de l’ OL.

Pour rappel, Melvin Bard a été transféré à l'OGC Nice et Youssouf Koné prêté à l'ES Troyes AC. À noter que l’équipe de Peter Bosz affronte le Clermont Foot 63, dimanche (13h) au Groupama Stadium, lors de la 3e journée de Ligue 1. L’autre recrue lyonnaise, Damien da Silva, fera sa première à cette occasion, après sa suspension lors des deux premières journées de championnat.

Une recrue couronnée 3 fois en Europe en 2021

Pour revenir à Emerson Palmieri, il débarque à l' OL avec trois titres européens glanés à l'issue de la saison 2020-2021. Il est sacré vainqueur de la Ligue des Champions et de la Supercoupe de l'UEFA avec Chelsea et champion d’Europe avec la sélection d’Italie, lors de l'Euro 2020 disputé cet été. Avant de découvrir la Ligue 1, l'Italo-Brésilien a joué dans son pays natal (Brésil) au Santos FC (2013-2015), puis à l'US Palerme (2014-2015, en prêt) et à l'AS Rome (2015-2018). Il a signé à Chelsea en janvier 2018 et y est sous contrat jusqu'en juin 2023.